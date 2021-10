Coldplay anuncia nuevo tour con proyección en el WTC

Coldplay regresa a los escenarios y en la Ciudad de México decidió anunciarlo de una manera muy original y sorprendente no solo para sus fanáticos sino para todos aquellos que pudieron presenciar el momento de la revelación.

Fue por medio de una proyección en en el World Trade Center (WTC), que el grupo eligió dar a conocer su nuevo tour mundial Music of the Spheres, el cual nace del lanzamiento de su nuevo álbum con el mismo nombre, que saldrá el próximo 15 de octubre.

Anoche el edificio se llenó de imágenes en las que la banda mostró un video promocional referente a su nuevo disco, donde el sistema solar y la leyenda: Music of the Spheres World Tour fueron los protagonistas.

Nos comparten otro video anunciando el #MusicOfTheSpheres World Tour de @coldplay en el WTC de la Ciudad de México🪐✨🌌 🇲🇽#Coldplay#ColdplayMexico pic.twitter.com/8PywU53B8q — Coldplay México (@coldplaymexico) October 13, 2021

Los peatones y automovilistas, que estuvieron al momento de la revelación, lograron grabar la proyección, que posteriormente causó sensación y se viralizó en las redes sociales con el hashtag #MusicOfTheSpheres y #ColdplayMexico.

De manera simultánea, mientras la proyección se apreciaba en la capital metropolitana, la banda se encontraba ofreciendo un concierto en Shepherd's Bush, Londres.

Thank you for a special night Shepherd’s Bush. pic.twitter.com/Nax1687qky — Coldplay (@coldplay) October 12, 2021

Hasta el momento, se desconocen las fechas y las ciudad oficiales donde tocará la agrupación pero se especula que su nuevo tour llegaría justo a los países donde se proyecte su video promocional.

Para más información, la banda pidió a sus seguidores que estuvieran atentos de su página oficial coldplay.com y de sus redes sociales.

Cabe destacar, que su nuevo álbum Music of the Spheres está producido por el sueco Max Martin, conocido por haber colaborado con muchos de los grandes nombres de la música pop como Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd o Britney Spears.