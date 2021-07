Coldplay lanzará nuevo disco: así el antes y después del grupo

Coldplay anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Music of the Spheres", para el próximo 15 de octubre.

El grupo liderado por Chris Martin confirmó la salida de su esperado disco, que está producido por el sueco Max Martin, conocido por haber colaborado con muchos de los grandes nombres de la música pop como Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd o Britney Spears.

Foto: Facebook Coldplay

El disco es el noveno material de estudio de la banda británica y es por ello, que hoy haremos un recorrido sobre los cambios que han tenido la banda a lo largo de los años.

Coldplay es una banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996, integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, por lo que desde muy jóvenes ya sabían que lo suyo era la música.

Foto: Facebook Coldplay

La banda alcanzó el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow seguido por su álbum debut, Parachutes (2000), que fue nominado a los Premios Mercury. Su segundo álbum, A Rush of Blood to the Head (2002) ganó múltiples premios, incluido el de Álbum del Año.

Foto: Facebook Coldplay

Pese a que su tercer álbum, X&Y (2005) no causó tanto entusiasmo, tuvo igualmente una recepción positiva y fue el más vendido de 2005. El cuarto álbum de estudio Viva la Vida or Death and All His Friends (2008) fue producido por Brian Eno y generó excelentes críticas, llegando a recibir nominaciones a los premios Grammy; además de ser el más vendido del año 2008.

Foto: Facebook Coldplay

Mylo Xyloto, su quinto disco, se lanzó en octubre de 2011 y tuvo una recepción moderadamente positiva y fue el álbum de rock con más ventas en el Reino Unido en dicho año. Tres años después, en mayo de 2014, se puso a la venta el sexto álbum titulado Ghost Stories.

Foto: Facebook Coldplay

En diciembre de 2015 fue lanzado su séptimo álbum titulado A Head Full of Dreams alcanzando el segundo lugar en las listas de Estados Unidos y su natal, Reino Unido.

Foto: Facebook Coldplay

Cuatro años después, en noviembre de 2019 publican su octavo álbum, Everyday Life, con críticas generalmente positivas, sin embargo, no tuvo la difusión o el éxito de sus primeros materiales con los que fueron reconocidos a nivel mundial.

Foto: Facebook Coldplay

Ahora con su más reciente material, la banda espera regresar a los escenarios luego de la pandemia que desde el año pasado afectó al medio del espectáculo.

Coldplay explicó que el nuevo single del disco, "Coloratura", saldrá el viernes, pues el primero con el nombre "Higher Power", ya fue lanzado en mayo.

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq

pic.twitter.com/ydofZEUDmE — Coldplay (@coldplay) July 20, 2021

"Gracias por escuchar, por venir a los conciertos o cualquier otra forma en que nos hayamos conocido a través de la música", manifestó la banda en redes sociales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De igual forma, difundieron el listado de temas del álbum, aunque cinco de los doce que lo componen están representados por "emojis" y no por palabras.

Con información de EFE