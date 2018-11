Cosas que no sabías de Freddie Mercury

Con el estreno de la nueva película de la legendaria banda británica Queen, Bohemian Rhapsody, su integrante más polémico está de nuevo en boca de todos.

Aunque Freddie Mercury fue muy conocido por su impresionante voz que poseía, por su actuación en el escenario, sus vestuarios extravagantes, sus gustos sexuales y su muerte a causa del sida, hay otras cosas del cantante británico que poco se mencionan.

La película apenas toca el pasado africano de Mercury, a pesar de que nació en el archipiélago tanzano de Zanzíbar, en la costa este de África.

Por ello te contamos más cosas sobre el vocalista de Queen que quizás no sabías:

Su nombre real no era Freddie Mercury

El verdadero nombre del vocalista de Queen era Farrokh Bulsara, cambió su nombre debido a que sus compañeros no podían pronunciar Farrokh y su apellido lo adoptó de una canción que escribió llamada My Fairy King, en la que plasmó la frase Mother Mercury, look wath they´ve done to me.

Una infancia acomodada

La familia había logrado vivir siempre bastante bien gracias al salario de funcionario británico del padre del artista. Vivían en un buen apartamento con vistas al mar en Stone Town, la parte histórica de la ciudad de Zanzíbar que está llena de tiendas, bazares, mezquitas y es un auténtico laberinto de callejuelas estrechas.

Fanático de los gatos

El talentoso Freddie era tan dedicado a los felinos, que no solo tenía uno. Tanto era su amor por ellos, que en las paredes de su casa colgaban varios retratos de ellos y cada vez que viajaba por un largo tiempo, los llamaba al teléfono de la persona que se los cuidaba.

Sentía vergüenza por sus dientes

El músico estaba tan traumado por la prominencia de sus dientes que pensaba hacerse una cirugía correctiva. Sin embargo el pánico de que la misma pudiera dañar su voz privilegiada, evitó que lo hiciera.

Colaboración el rey del pop

Mercury intentó grabar algunos temas con el rey del pop, Michael Jackson. A pesar de que sí lograron hacer algunos demos, Freddie abandonó el proyecto porque Jackson insistía en llevar al estudio de grabación una llama bebé que tenía como mascota.

Era un hombre reservado

Freddie casi nunca daba entrevistas. Su hermetismo sorprendía en una época en la que los medios de comunicación anhelaban retratar esa vida "loca" que llevaba. “Soy famoso por no hablar con la prensa”, decía el artista.

La mujer de su vida

Para nadie es un secreto que el cantante tuvo múltiples relaciones homosexuales, sin embargo, tuvo una larga historia de amor con Mary Austin, a quien le dedicó melodías como Love of my life y en su testamento la nombró como dueña de una gran parte de sus bienes, además de los derechos de autor de sus canciones.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 de una bronconeumonía provocada por el sida.