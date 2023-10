Cuestionario Proust: Roberto Verino

Nacido en Verín, España, en 1945, Verino cursó sus estudios en Bellas Artes de París, durante los años 60. Tras diseñar varias colecciones para Billy Bonny, regresó a España con la misión de desarrollar esta marca en ese país.

En 1982 creó su primera colección bajo la marca Roberto Verino, y en 1983 abrió su primera tienda en París. El futuro de la marca se apoya actualmente en un equipo de más de 400 personas y 180 puntos de venta en todo el mundo.

¿El principal rasgo de tu carácter?

La sencillez





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

La de cada día





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Enamorarme fácilmente de cualquier proyecto.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La intolerancia





¿Tu gran miedo?

No tengo miedos que me coarten





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Positivo





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Quizás… ¿Contestar este cuestionario?





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La prudencia, en exceso.

¿La persona viva a la que más admiras?

La que lucha cada día para hacer más grata la vida a los demás





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No comparto ese sentimiento, quien no me gusta, lo ignoro.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

La gente que me rodea dice que utilizo mucho la coletilla “no hay que ser más papista que el papa”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Jamás





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en una mujer?

La inteligencia

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

María, mi esposa





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Intento serlo cada día





¿Qué talento te gustaría tener?

Me conformo con ser como soy





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Aunque soy un perfeccionista, termino aceptándome como soy.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Hacer felices a muchas personas por sentirse bien con ellas mismas





¿Dónde te gustaría vivir?

En donde vivo, en el Valle de Monterrei





¿Cuál es tu bien más preciado?

La salud





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Viriato





¿Tu pasatiempo favorito?

Disfrutar de la naturaleza

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Prefiero seguir siendo yo





¿Cómo te gustaría morir?

Sin enterarme

¿Tienes un lema?

Disfruta lo que tienes y compártelo