Cuestionario Proust: Paola Sasso

En Oye 89.7, Paola conduce los programas “El Debraye” y “Pop Trends”. Además de trabajar en medios de comunicación tradicionales, también se está estableciendo como personalidad de TikTok, con lo que se ha convertido en una de las mujeres más escuchadas del momento. Este 2023 inició otro programa llamado “Blalala”, que se transmite por Amp, una app digital presentada por Amazon.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy una mujer muy apasionada, disciplinada y con mucha fortaleza, me gusta disfrutar todo lo que hago y verle el lado positivo a las cosas.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar con mi familia, mis seres queridos, trabajando en lo que me gusta y con salud, creo que eso es lo más perfecto que puede existir.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Soy demasiado entregada a lo que hago y muchas veces lo trabajo 24/7 en lugar de descansar.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La hipocresía y la mentira; no me gusta la gente que no es frontal.





¿Tu gran miedo?

Trabajo mucho tiempo y me da miedo que se me pase el tiempo y no haber disfrutado la vida lo suficiente.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz y con muchas metas.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Lo que más me gusta son las bolsas, me enloquecen.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Soy muy noble y luego abusan de eso.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre, le debo todo lo que soy y agradezco a la vida y a Dios por darme lo mejor.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Las personas que le hacen daño a otros, niños o animales, no me gusta que maltraten a los demás, me da mucho coraje y frustración.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Soy mucho de mis frases: “Super top”, “Que ganador”, cuando algo me gusta mucho le agrego .com al final, “alaaaaa”, “Winner, winner, chicken dinner” y la que más amo “No los culpo”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

No miento, prefiero afrontar los problemas a mentirle a alguien.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La inteligencia, caballerosidad y que sean divertidos, ¡eso me super encanta!





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que sea empoderada, admiro a las mujeres que son un ejemplo para las demás.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Luis Miguel, ¡ay como lo amo! Jaja.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Soy muy feliz, la vida tiene altas y bajas, pero si quisiera recordar un momento en específico sería cuando fui a Disney en París, y lo amé porque Disney me recuerda mucho a mi niñez, me conmovió demasiado.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me hubiera gustado ser médico, hubiera sido increíble, admiro mucho su fortaleza y cómo salvan vidas.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Trabajo mucho y me comprometo demasiado con lo que hago y me gustaría poder soltar un poco para disfrutar mi tiempo.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Mi mayor logro es estar donde estoy el día de hoy con mi trabajo, he trabajado mucho para estar aquí y me siento orgullosa.





¿Dónde te gustaría vivir?

Amo México, pero podría sin problema vivir en Miami o París.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi madre es lo más preciado que tengo, lo material va y viene.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Admiro mucho a Rosa Parks, esa mujer defensora de los derechos, luchadora y sin miedo. Yo soy una mujer muy luchona y me gusta la justicia, cuando veo que no se están realizando las cosas de manera justa lucho hasta el fin para que se realicen las cosas bien.





¿Tu pasatiempo favorito?

Me encanta hacer ejercicio, ir al cine y comer rico. Mis placeres de la vida ☺





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Si pudiera ser un animal, me gustaría ser un perrito, siento que conectan mucho con las personas y nos dan muchísima felicidad, soy una doglover.





¿Cómo te gustaría morir?

No lo he pensado y no me gusta pensar en eso, pero me gustaría que fuera sin dolor y con tranquilidad, de preferencia dormida y dentro de muchísiiimo tiempo.





¿Tienes un lema?

“Tu mente es sumamente poderosa, llénala de pensamientos positivos y no te rindas jamás”.