Daddy Yankee celebra premio de Canción del Año por su tema "Con Calma"

Daddy Yankee celebró este domingo su premio a Canción del Año Latin Pop/Reggaeton Song por su tema "Con Calma", concedido por la plataforma digital musical iHeartRadio.

"Wow. Gracias @iHeartRadio. Me acabo de enterar que gané el premio de Canción del Año Latin Pop/Reggaeton por 'Con Calma'!", expresó el llamado Jefe del reguetón, en un tuit.

Wow. Thank you @iHeartRadio. I just found out I won the #iHeartAward for Latin Pop / Reggaeton Song of the Year for “Con Calma”! pic.twitter.com/WJDWzaidvz — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 6, 2020

"Con Calma" está inspirado en el tema "Informer" (1992), del rapero canadiense Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.

En las listas de Billboard, "Con Calma" se mantuvo en el primer puesto ocho semanas no consecutivas en la lista Latin Airplay comenzando el 16 de marzo de 2019 y 1 en la lista Hot Latin Songs durante 14 semanas consecutivas desde el 4 de mayo hasta el 3 de agosto de 2019.

Agradecido 🙏🏼 #ConCalma nuevo récord 2 mil millones de vistas en YouTube . Trascender diferentes culturas en mi idioma y representarlo ha sido la misión desde el comienzo de mi carrera. No hay mayor satisfacción que continuar con mi legado y seguir vigente en la música. 🌍🇵🇷 pic.twitter.com/t5QBGhPDUC — Daddy Yankee (@daddy_yankee) August 11, 2020

Esta nueva versión es una composición conjunta de Ramón Ayala (Daddy Yankee) y Darrin Kenneth O'Brien (Snow).

La producción estuvo a cargo de Juan y Oscar Salinas (Play & Skills), con la coproducción de David "Scott Summers" Macias y Juan G. Rivera "Gaby Music".

Mientras, el vídeo musical de "Con Calma" superó las 2 mil millones de visitas en YouTube, marcando la séptima vez que un vídeo del puertorriqueño como solista, artista invitado o colaborador alcanza esa cifra en dicha plataforma.

Viernes de tomarlo #ConCalma 🤩🕺💃🏻



Ya son más de DOS MIL millones de reproducciones en el video de @daddy_yankee y #Snow.



*Le da PLAY una vez más para intentar la coreografía ▶️ https://t.co/noJFNbXFM3 pic.twitter.com/dVwEMrWXv1 — YouTube en Español (@YouTubeEspanol) August 21, 2020

El vídeo musical de "Con Calma" se estrenó en YouTube el 23 de enero de 2019.

Desde ese momento, ocupó el primer puesto en la lista "Top Songs" a nivel global de YouTube durante seis semanas y este año promedia más de 1,5 millones de vistas por día.

El vídeo musical de "Con Calma" presenta una versión animada de Daddy Yankee -conocido por sus seguidores como "Sikiri"- bailando con un grupo de bailarines.

A su vez, el vídeo fue filmado en Los Angeles y Canadá por el director Marlon Peña.

Con la propuesta audiovisual, Daddy Yankee quiso remontarse a su adolescencia para crear "una unidad entre el pasado y el presente con la energía y la frescura que cargaba la música y el baile en esos tiempos".

Los otros vídeos musicales en los que aparece Daddy Yankee como solista, artista invitado o colaborador y que han alcanzado los 2.000 millones de visitas en YouTube son "Despacito" con Luis Fonsi, "Limbo", "China" con Anuel AA, Karol G, Ozuna y J Balvin, "Dura", "Andas en mi cabeza" con Chino y Nacho, y "Shaky Shaky".

