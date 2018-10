Diego Luna y Gael García, en contra de la discriminación a la caravana migrante

A través de su cuenta de Twitter el actor mexicano, Diego Luna fijó su postura sobre el trato que el gobierno mexicano le ha dado a la caravana migrante de Honduras.

Luna manifestó que en un país que ha orillado a miles de mexicanos a migrar a Estados Unidos, no puede dar la espalda a quienes buscan una vida mejor y dijo que el gobierno de Peña Nieto no lo representa.

Su gobierno no me representa sr @EPN . Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! #CaravanaMigrante https://t.co/5pJlgq4UoT — diego luna (@diegoluna_) 19 de octubre de 2018



Esto luego de que se difundieran imágenes y videos en los que la Policía Federal intentó impedir la entrada de la caravana migrante hondureña a territorio mexicano el pasado viernes.

La organización Pie de Página reportó que elementos rociaron con gas lacrimógeno a quienes entraron a México y fotografías de medios mostraron el enfrentamiento que dejó varios heridos.

Posterior a ello, el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, expresó que México no permitirá la entrada de migrantes de manera violenta e irregular. Sin embargo un contingente logró pasar la frontera y otro más regresó a su país.

Sociedad México no permitirá ingreso irregular y violento de migrantes: Peña Nieto

En tanto Gael García se mostró en contra de la xenofobia y la discriminación a los miles de hondureños de la caravana migrante que están en México y marchan rumbo a la frontera norte con Estados Unidos.

"No hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo y el clasismo en este sentido, alguien en esa postura no se va a entrar en la discusión", advirtió García Bernal en el Festival Internacional de Cine de Morelia (oeste de México).

Durante la presentación a medios de su película "Museo", García Bernal dijo estar a favor de que los migrantes centroamericanos tengan acceso a visas de trabajo o de tránsito para entrar a México en su cruce hacia Estados Unidos.

El actor de la premiada serie "Mozart in the jungle " afirmó que ofrecerle a los migrantes estas visas evitaría su criminalización y los peligros que afrontan en su paso por territorio mexicano.

"Se viene pidiendo hace muchos años una visa de trabajo, una visa transitoria para que puedan cruzar por México y que en algún momento se puedan quedar si encuentran una vida aquí", dijo García Bernal ante medios de comunicación.

Hasta este domingo, autoridades mexicanas han ofrecido a los migrantes el acompañamiento para su seguridad y albergues.