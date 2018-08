Dos reyes de la música mueren el mismo día

El 16 de agosto pasará a la historia nuevamente, ya que el mundo artístico se encuentra de luto por la muerte de la "Reina del Soul", Aretha Franklin y porque hace 41 años, Elvis Presley, "El Rey del Rock and Roll" falleció.

Famosos como Cher, Juanes, Paul McCartney, José María Yazpik y Rod Stewart compartieron su pesar ante la noticia del fallecimiento de la legendaria cantante y entre ellos estuvieron la hija del rey del rock; Lisa Marie Presley, quien expresó a través de su cuenta de Twitter.

“El día de hoy siempre ha sido bien difícil para mí, y ahora la Reina del Soul, Aretha Franklin nos ha dejado, esta pérdida entristece mi corazón no solo porque era también de Memphis, sino porque fue mi inspiración para cantar”.

Today has always been a hard day for me, and now the "Queen Of Soul" Aretha Franklin has left us, this loss saddens my heart not only was she a fellow Memphian, but she was also my inspiration to sing 😢 pic.twitter.com/amLqmcGvri — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) 16 de agosto de 2018

Elvis falleció el 16 de agosto de 1977.Desde entonces, miles de fans se reúnen en la mansión Graceland en Memphis, Tennessee, para venerarlo. Se calcula que unos 600 mil admiradores visitan el lugar anualmente.

Hace tres años hice la última de las tres peregrinaciones que he hecho en la vida al Shangri-La del rock and roll, Memphis, durante la semana de conmemoración por el aniversario luctuoso de Elvis. Se la pasa uno suavena con su arroz. #TCB pic.twitter.com/2b2WgyPE1F — Jorge Leiner (@jorg3leiner) 15 de agosto de 2018

El máximo ídolo del Rock and Roll continua generando negocio; en 2017 Forbes lo ubicó en el segundo lugar de las estrellas de la música ya fallecidas que siguen amasando fortunas, tan solo el año pasado facturó 35 millones de dólares, el único que lo supera es Michael Jackson.

