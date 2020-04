Dulce María deja al descubierto sus emociones en nuevo sencillo

Los tiempos de pandemia han permitido a Dulce María desarrollar su creatividad e inspiración, por lo que ha decidido lanzar Más tuya que mía, una canción que nació cuando la intérprete tenía 18 años, momento en que de su propia pluma y papel decidió componerle al amor.

“Empezó siendo un escrito que está en Dulce amargo, el libro que saqué; la canción obviamente está adaptada para cantarse, pero el escrito original está en mi libro y habla de un amor un poco inmaduro, porque cuando estás más chico te enamoras tanto que no eres consciente de que no puedes amar o entregarte a alguien más que primero no sea a ti mismo, habla justo de esos amores que son tormentosos donde sientes que esa persona por la que estás dispuesta a todo, hace contigo lo que quiere, describe un amor más arrebatado, algo que por supuesto todos vivimos en algún momento”, dijo en entrevista para El Sol de México.

Más tuya que mía complementa el concepto musical Origen, en el que la cantante lanza sus canciones más íntimas.

“Tengo este proyecto desde hace ya casi dos años en el que compilo composiciones mías, es un proyecto muy personal que significa para mí volver al origen de lo que yo realmente quería, los motivos que me orillaron a dedicarme a la música, compartir mis emociones y experiencias con la gente y hablarles de algunos momentos de mi vida que me hacen sentir bien”, confirmó.

Los fans de Dulce María ya habían escuchado esta canción en una versión anterior que se presentó en el disco Para olvidarte de mí, lanzado en 2009 por la extinta agrupación RBD, sin embargo la también actriz no le teme a las comparaciones.

“No tiene mucho que ver con lo que fue, además nunca la cantamos en vivo porque ya no hubo tiempo, ya que fue el último disco, después de eso se terminó el grupo, entonces como que no la sentimos tanto de nosotros, no la vivimos como vivimos otras canciones”, aclaró.

Los años han pasado y los discos han sido el mayor y más sincero medio de contacto entre la artista y sus fans, Dulce, ha tenido que evolucionar y pelear con la industria para mostrarse cada vez más transparente ante su público.

“En el disco Extranjera que fue el principio de este barco y que generó demasiadas expectativas, pude incluir canciones mías y el hecho de que Inevitable que es mía pudiera tener un video fue muy bonito, pero siempre hay un manager y una disquera detrás haciendo ruido, conforme pasaron los discos pude ir poco a poco haciéndolos más míos sin importar qué tan personales o poco comerciales fueran las canciones y aunque la gente que me rodea es experta en lo que hace, siempre está ese momento en el que te quieres expresar sin ataduras como artista y como persona, eso es justo lo que estoy viviendo en estos momentos, compartiendo con mis fans lo valioso que es volver al origen o a la esencia de lo que yo quería mostrar con la música y mis composiciones”, reveló.

Los planes musicales de Dulce María continuarán pese a la cuarentena, la ex RBD asegura que seguirá lanzando canciones y que espera darle un toque diferente a Más tuya que mía.