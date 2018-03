El lado oscuro de Pink Floyd que cambió al rock: 45 años de "Dark Side of the Moon"

Este día se cumplen 45 años de "Dark Side of the Moon", el legendario álbum que hizo que Pink Floyd se alejara del space rock para darle paso a aquello que los haría ser reconocidos por el mundo entero.

En 1973 la banda ya estaba consolidada y era conocida en la escena musical británica, este sería su octavo disco, sin embargo, seguían estancados en la psicodelia, componían para generar imágenes en sus oyentes que exigían esa "vibra".

Foto: Facebook @pinkfloyd

Pero Roger Waters (bajista) no quería estancarse ahí, buscaba decir más, no solo con la música, quería letras fuertes en donde se retratara lo que la sociedad sentía en esos momentos: angustia, soledad, locura, dinero, tiempo.

Foto: Facebook @pinkfloyd

Waters en una entrevista para la cadena KLCS aseguró que el vinil "Sgt Pepper’s lonely hearts club band" de The Beatles, fue el parteaguas para este disco.

Aprendí un montón de la canción protesta cuando era adolescente. Pero aprendí de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison que era correcto componer sobre nuestras vidas, sobre lo que sentíamos, para poder expresarnos.

Aunque fue un proceso largo (comenzaron en 1972 y terminaron hasta 1973) se logró el cometido y el disco obtuvo largas piezas instrumentales y letras más existenciales como "Time", "Money" o "Us And Them", que dejaron ver otro lado de Pink Floyd.

Foto: Facebook @pinkfloyd

El prisma que todos reconocen

No solo las letras y la música marcaron a este disco, y es que "Dark Side of the Moon" fue un éxito total, que hasta su portada es un icono histórico.

La portada del vinil fue diseñada por Hipgnosis y George Hardie, mostraba un prisma refractando luz en un fondo negro que representaba tres elementos: la iluminación en los conciertos de la banda, las letras del álbum y el deseo de Richard Wright (tecladista) de crear una portada más "sencilla y pulcra".

Foto: Facebook @pinkfloyd

En el vinil el espectro de luz continúa por el desplegable antes de volver a unirse en otro prisma en la contraportada, una idea de Roger Waters. Además contienen la representación del latido de corazón empleado a lo largo del álbum.

La idea de incluir otro prisma en la contraportada fue con el objetivo de facilitar la disposición del álbum en las tiendas de música.

Ha sido considerada una de las mejores portadas de todos los tiempos.

Millones de copias

El éxito comercial fue masivo, llegó a lo más alto de la lista Billboard 200 durante una semana y permaneció en las listas 889 semanas (más de 17 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia.

Fueron vendidas 45 millones de copias, considerado uno de los álbumes con mayores ventas del mundo. Además de ser aclamado por la crítica especializada, "The Dark Side of the Moon" está considerado entre los mejores álbumes de todos los tiempos.

El éxito fue evidente, a partir de ese momento todo cambió para Pink Floyd, su crecimiento fue notable, y "The Wall" fue el siguiente ejemplo de que, sin duda, la banda dejarían una gran marca en la historia del rock.

Celebra con nosotros y escucha aquí los temas en nuestra lista de Spotify: