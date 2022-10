El Muerto: Jonás Cuarón dirigirá a Bad Bunny en nueva cinta de Marvel

Para su nueva cinta, Bad Bunny será dirigido por el hijo de Alfonso Cuarón. De acuerdo con Hollywood Reporter, Jonás Cuarón será el encargado de llevar la dirección de El Muerto, de Sony Pictures, filme que estará protagonizado por el cantante de Me porto bonito, siendo el primer latino en estar dentro de un proyecto de acción de Marvel.

Gareth Dunnet Alcocer actualmente se encuentra en proceso de escritura del guion, según lo informó el portal estadounidense. Hasta el momento solo se sabe que la historia abordará la vida del hijo de un luchador mexicano con superpoderes transmitidos de generación en generación.

Este personaje salió del Universo de Spider-Man, por lo que es considerado un antihéroe. El proyecto estará disponible en cines el 12 de enero del 2024, adelantó la compañía productora.

En 2015, Jonás Cuarón debutó como director con el thriller Desierto, protagonizado por Gael García Bernal, Alondra Hidalgo, Jeffrey Dean Morgan, Diego Cataño, Marco Pérez, entre otros.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022

En 2013, Jonás apoyó a su papá para concretar el guion de Gravedad, cinta que, un año después, se coronó con siete premios Oscar, en categorías como Mejor Película, Dirección, Edición, entre otras.

¿Quién es El Muerto, nuevo personaje de Marvel?

Juan Carlos Estrada Sánchez es El muerto en los cómics de Marvel, un luchador enmascarado cuya fuerza reside precisamente en esa máscara, heredada por su familia desde hace generaciones, precisa la web de Marvel.

"Traer 'El muerto' a la vida es simplemente increíble", afirmó en la presentación de la película el presidente de Sony Pictures, Sanford Panitch, según informa el medio especializado Variety.

En algunas de las historias de cómic, El muerto ha interactuado con Spider-Man, con el que protagonizó un combate en el que el superhéroe latino estuvo a punto de desenmascarar al hombre araña.

Pero después Spider-Man y El muerto se unieron para combatir a El Dorado, el villano que controla los poderes de Juan Carlos y responsable de la muerte de su padre.

Aunque es el primer protagonista latino del cine de Marvel, en estos momentos se puede ver en Disney+ la serie Moon Knight, protagonizada por el guatemalteco Oscar Isaac.

Y ha habido otros intérpretes latinos destacados en películas de Marvel, como Salma Hayek, que dio vida a Ajak, la primera líder de los Eternals.