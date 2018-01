El musical de Vaselina regresará al teatro este año, aunque esta vez será bajo la producción de Morris Gilbert. Así lo confirmó el mismo productor en entrevista exclusiva con El Sol de México, donde aseguró que este montaje estará cobijado por Julissa, que fungirá como productora honoraria.

Se trata del décimo montaje que se realiza en México sobre esta historia de amor juvenil y rockanrolero ente Sandy y Danny. En el cine Olivia Newton-John y John Travolta inmortalizaron este romance que en junio próximo celebra cuatro décadas de su estreno.

“Cuando me enteré que ella ya no quería hacer la obra dije ‘¡ah, yo la quiero hacer!’. Así es que compramos los derechos y ella estuvo totalmente de acuerdo”, comenta Morris Gilbert sobre cómo llegó a este proyecto a sus manos. “Es algo que me moría de ganas de hacer y estoy contento de hacerla de la mano de Julissa”, expresa.

Para Morris, lo primordial es presentar una versión totalmente renovada con música en vivo. “Obviamente va a ser diferente todo, porque ese es el sentido de que hagamos una nueva versión. Yo digo que es Vaselina 2018, no tendría nada que ver con una versión anterior, sería nuestra versión de Vaselina”, afirma.

Morris reconoció que esta producción bajo el sello de Mejor Teatro es todo un logro, dado que “Vaselina es uno de los primeros musicales por los que me enamoré de los escenarios. Yo debo haber tenido butaca de oro en el Teatro Manolo Fábregas cuando Julissa la puso por primera vez”, por las múltiples ocasiones en que fue a verla.

“Este musical es un clásico que todos llevamos en el alma. Ahora que veo a mis Timbiriches en el Auditorio con las rolas de Vaselina me di cuenta que son como el Himno Nacional, la gente se sabe cada punto, cada coma y cada letra. Así es que estoy muy contento de hacerla y de hacerla de la mano de Julissa”, concluyó.

DATO:

En 2018 Morris Gilbert también presentará otras producciones como Los Miserables el 22 de marzo; El test, ese mismo mes y Casa de muñecas 2, en abril

VASELINA ENTRE TELONES

Fue en 1973 cuando Julissa llevó a escena en México esta obra original de Jim Jacobs y Warren Casey, y canciones de John Farrar. Han pasado casi 45 años de aquel estreno, tiempo en que Vaselina se ha representado en nueve ocasiones y se prepara para levantar el telón por décima ocasión.

La primera versión de este musical se escenificó en el teatro Manolo Fábregas, con lo entonces jóvenes Julissa y Benny Ibarra, Alma Muriel, Silvia Pasquel, Macaria, Rocío Banquells, entre otros.

1973 Estreno de Vaselina en México

1979 Versión corta

1984 Vaselina en versión infantil con Timbiriche

1986 Nuevo montaje con Benny Ibarra Jr. con Thalía

1988 Alex Ibarra encabeza otra temporada como Danny y Angélica Vale con Sandy

1989, Julissa crea el grupo musical infantil La Onda Vaselina, que debuta con una singular versión de la obra

1994 Irán Castillo hace su propia Sandy y con Alex Ibarra protagoniza la obra

2001-2002: De nueva Irán Castillo y Alex Ibarra dan vida a esta puesta en escena. Además crean una versión donde se intercambian de género los personajes con Bárbara Mori

2006 Aarón Díaz y Sherlyn protagonizan la obra

2013 Paulina Goto y Eleazar Gómez estelarizaron este clásico