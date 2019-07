El Rey león ha sido un regalo en mi vida: Carlos Rivera

“El rey león ha sido un regalo en mi vida en muchas ocasiones, la manera en que se reitera hace que yo siga sintiéndome absolutamente abrumado” comentó el cantante Carlos Rivera en la alfombra roja de la premier de la película El Rey León, en la que prestó su voz para darle vida al protagonista Simba.

“Desde que era niño era mi película favorita” aseguró Rivera quien ha interpretado en diferentes ocasiones al mismo león en el musical homónimo.

“Estaba recordando que hace 15 años, uno de los primeros discos que yo compré con mi dinero fue el karaoke de la película, yo gane La Academia cantando Esta noche es para amar y después de hacer por primera vez El Rey león en España, al llegar a México mi carrera cambió" y considera que su participación en esta película “es como una culminación, una coronación de un ciclo que se niega a cerrar, como un ciclo sin fin que no ha dejado de estar y de aparecer y yo soy el más feliz”.

Por eso, para Rivera esta historia es “un amuleto de la buena suerte, estoy tan agradecido y me alegro tanto de que me hayan vuelto a elegir, es algo que me llena de orgullo” afirmó el cantante quien se prepara para su gira musical en España.

En el evento también estuvo presente Kalimba quien dio vida a un Simba cachorro en la primera versión de la película realizada en 1994.

Para él, lo más importante de la película es el mensaje de inspiración, fortaleza y perseverancia que transmite a los niños.

“Estoy seguro de que va a ser otra película icónica, toca un tema que los niños tienen que conocer, que es la perdida, mis hijos y muchos otros tienen familias de papás que no están juntos, o familias en donde algunos ya no están con nosotros y tienen que saber que aunque el núcleo que ellos esperaban ya no esté, el sueño sigue ahí en su lugar, y van a él" expresó a los medios.

Además el cantante considera que es fácil identificarse con el león porque "todos tenemos un propósito que a lo largo del camino será tropezado por varias razones, pero si nos ponemos en el lugar correcto lo vamos a lograr " aseguró.