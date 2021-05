Fallece Olympia Dukakis, ganadora del Oscar, a los 89 años

La ganadora del Oscar Olympia Dukakis falleció el pasado sábado 1 de mayo a los 89 años, en su casa de Nueva York, según informó su hermano Apollo en redes sociales. Sin dar mayores detalles, reveló que la actriz había batallando con problemas de salud durante los últimos meses.

"Finalmente está en paz con Luis (Zorich, con quien estuvo casada durante 56 años, hasta la muerte de él en 2018)", se lee en la publicación.

La protagonista de "Hechizo de luna", cinta por la que ganó el Oscar en 1987, nació el 20 de junio de 1931 en Boston, Massachusetts. Luego de graduarse de la Universidad de Boston, debutó en la obra "The Aspern Papers" en 1962, hecho que le abrió las puertas de la actuación.

La ganadora del Oscar Olympia Dukakis, una maestra del humor negro, muere a los 89 años (inglés) #OlimpiaDukakis pic.twitter.com/DkpeUPKC3d — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 2, 2021

Participó en más de 50 películas, entre las que destacan "Magnolias de acero" (1989), "Entre mujeres" (2007), "Mira quien habla" (1989) y "Profesor Holland" (1995). Además de su trabajo en el cine, incursionó en el teatro con títulos como "Who's Who in Hell", "Social Security", "Rose" y "A man's man", que le valió un premio Obie (galardón que otorga el circuito Off-Broadway) en 1963.

Junto con su esposo, en los 70 fundó los teatros Charles Playhouse de Boston y el Whole Theater en Nueva Jersey. En televisión actuó en series como "Historias de San Francisco", "Juana de arco", "Center of the universe" y "Forgive me".

Si necesitáis un plan cinéfilo de sesión de tarde. Os invito a visionar dos joyas como #HechizoDeLuna y #MagnoliasDeAcero. Cintas ideales para este día de la madre, y un bonito homenaje a una de las grandes actrices secundarias de los últimos años: Olympia Dukakis. 💔🥲 pic.twitter.com/7GGt4pDWdu — Juan Carlos Aldarias (@Jaldarias) May 2, 2021

Su última participación en cine fue en la película "Not to forget", que se terminó de rodar hace unos meses, y donde interpreta a una jueza.

Artistas como Daniela Vega y Cher, quien fue su coestrella en "Hechizo de luna", lamentaron su deceso en redes sociales.

"Cuando escuché que Olympia estaba enferma le hablé a su hija, y me dijo que podía hablar con ella. Que tal vez no escucharía o hablaría. Llamé y le dije" Olympia, soy Cher, te amo". Recuerda "Hechizo de luna", y dijo, "Oh Cher, te amo". Ella estaba débil, pero feliz. QEPD", escribió la cantante.

