"For Once, Don't Do It", Nike cambia su slogan tras muerte de George Floyd

La marca deportiva Nike respaldó al ídolo legendario del basquetbol Michael Jordan y lanzó la campaña con el contenido político más fuerte de su historia para frenar el racismo en Estados Unidos, en la que respalda un mensaje del ex basquetbolista Michael Jordan.

La empresa de Oregon cambió su famosa frase “Solo hazlo” (Just Do It) y en un video difundido en Instagram y Twitter publicó: “Por una vez, no lo hagas” (For Once, Don't Do It).

Así, esta empresa desafió a los supremacistas blancos que llaman a boicotear la compra de los famosos tenis Nike-Jordan y junto con el ex basquetbolista se sumaron a otras celebridades que con millones de personas, llaman a frenar el racismo en Estados Unidos.

Esto, para protestar por el asesinato de George Floyd, afroamericano que fue detenido y asfixiado hasta morir por un policía, en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo pasado.

Michael Jordan, ídolo deportivo en la década de los noventas, rompió su habitual neutralidad y escribió un mensaje que Nike retomó en la cuenta de los productos “Jordan”.

En dicho mensaje, el ahora dueño de los Charlotte Hornets, además de adherirse al dolor e indignación de la gente que protesta contra lo que llamó “el arraigado racismo y violencia contra la gente de color”, llama a detener este mal y sentenció: “Ya hemos tenido suficiente”.

Esta opinión desató críticas de grupos racistas para boicotear la línea de productos Nike-Jordan; sin embargo, la marca, sin importarle la reacción de sus consumidores más conservadores, también respaldó al atleta.

En su video de apenas 59 segundos, Nike llama a no apoyar al racismo a través de un fondo blanco y letras negras en la pantalla: “Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay un problema en América. No respaldes el racismo”.

Agrega en dicho mensaje: “No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y enmudezcas. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”.

Este mensaje, publicado desde el sábado pasado, cuenta a la fecha con más de 14.6 millones de reproducciones en Instagram y 5.3 millones de me gusta en Twitter y el cual fue compartido por la marca alemana Adidas, su rival en el mercado de productos deportivos.

Al compartir el video de Nike, Adidas escribió: “Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio”.

Esta no es la primera vez que Nike avala un mensaje político contra el racismo, en 2018 utilizó al jugador de football americano Colin Kaepernick como imagen en la campaña de su 30 Aniversario al haberse convertido este personaje en un icono antirracial.

El entonces quarterback de los San Francisco 49s, en 2016 protestó contra la violencia hacia los negros en Estados Unidos poniendo una rodilla en el piso durante la entonación del himno estadounidense en los juegos de la NFL hasta 2017. Pero también le valió que lo vetaran del deporte.

Kaepernick explicó que su acción era para conseguir empatía y unir a su país ante la discriminación. Eso derivó en una confrontación entre Kaepernick y el presidente Donald Trump.

El mandatario llegó a decir que los deportistas que faltaban al respeto al himno eran unos “hijos de puta” que deberían de ser despedidos y que poner una rodilla en el piso no tenía que ver con el racismo.

Actualmente, el presidente estadounidense, aunque condenó la muerte de Floyd, criticó las protestas que han derivado en saqueos y confrontaciones manifestantes y autoridades.

Este martes, mientras criticó al gobernador de New York, Andrew Cuomo, Trump sostuvo que bajo las protestas la ciudad “se perdió a manos de saqueadores, delincuentes, Izquierda Radical, Malvivientes y Escoria”.

Finalmente, se atrevió a asegurar en su cuenta de twitter que su administración “ha hecho más por la comunidad negra que otro presidente desde Abraham Lincoln” y que al condenar la muerte de George Floyd, también ha defendido las protestas pacíficas.

