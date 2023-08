Gian Marco conserva su capacidad de asombro: alista concierto en el Pepsi Center

Aun y con el éxito de sus canciones alrededor del mundo, las cuales han sido interpretadas por artistas, como Cristian Castro, Ha-Ash, Alejandro Fernández o Emmanuel, el compositor y cantante peruano Gian Marco, piensa que siempre está “picando piedra” y en “constante crecimiento”, sobre todo en nuestro país, un circuito con demasiada competencia en todo tipo de artes y espectáculos.

Es por esta razón que le cuesta creer que en México tenga tan buen público, el cual lo podrá escuchar, por segunda ocasión en su próximo concierto en el Pepsi Center, el próximo 25 de octubre.

Te puede interesar: Erika Buenfil incursiona en el reality Veo cómo cantas

“Hasta el día de hoy siempre me pregunto si habrá gente que venga a verme, no es algo que yo dé por sentado. Esa capacidad de asombro en verdad me gusta, porque en especial la Ciudad de México es inmensamente grande, con muchos espectáculos todos los días, por eso es que me impresiona saber que alguien va a pagar por estar ahí”, asegura en entrevista con El Sol de México.

“Yo la verdad es que valoro mucho todo lo que me ha pasado, porque realmente empecé desde muy pequeño. Pero sigo picando piedra en muchos sentidos”, comenta el cantautor, quien recuerda sus primeros pasos en México, en escenarios mucho más chicos, a pesar de que sus composiciones eran temas internacionales en voz de otros cantantes.

OMG! Jessica Chastain asiste a concierto de Taylor Swift en México: Isaac Hernández lo organizó





DARLE SU LUGAR A LAS CANCIONES

Ceder sus composiciones y poder interpretar algunas de ellas, es una manifestación del amor que tiene a sus letras, pero no todas son parte de su propio repertorio musical:

“Hay canciones que no toco porque no me siento identificado, aunque las escribí. No sé, pienso en Prohibido quererme de OV7, esa canción siento que es de ellos, aunque puedo divertirme tocándola. Hay otras que sí puedo interpretar como Canta corazón, Te esperaba, Me tenías o Sentirme vivo. Pero igual uno a todas las quiere y les das su lugar”, declara el peruano, quien se ha visto en la extraña y, a la vez gozosa situación de tener que obligarse a recordar canciones que la gente le pide en público y que se complica por el gran número de temas que ha compuesto para otros y que ahora son identificadas como suyas.

A pesar de que tiene muy presente el significado para su carrera de la canción Sentirme vivo, que interpretó Emmanuel y se volvió su primer éxito en voz de otro intérprete, quien incluyó otras cuatro canciones en ese disco, lanzado en 1999, hay otro tema que se quedó guardado en su corazón.

Hoy, en voz de Gloria Estefan, lo hace volver al tiempo en que la escribió, sus razones, así como su alcance: “Esa es una canción que se quedará en mi corazón eternamente, primero porque se la escribí a mi país y segundo porque la cantó una artista que admiro tanto y la impulsó demasiado, hasta estuvo versionada en hebreo. Fue muy interesante el trayecto de Hoy por todo el globo terráqueo, porque uno escribe canciones para que, en la medida de lo posible, la escuche mayor cantidad de la gente”, relata.

NO PIENSA EN GÉNEROS

Gian Marco, gran admirador e “hincha acérrimo” de Silvio Rodríguez y Chabuca Granda, menciona que a la hora de componer no piensa en un género específico, sino más bien entre las que son “ad tempo”, es decir, aquellas que incitan el movimiento del cuerpo. Sin embargo, admite que las canciones de amor y desamor son las que más suele abordar en su repertorio.

“Me cuesta mucho catalogar mis canciones, porque yo añado un condimento importante que es el folklor. Entonces para mí es difícil. Recuerdo que Alejandro Fernández cantó una canción que se titula Imagina, que es un vals, pero que también se puede cantar como un guapango. Pero yo considero mejor eso dejarlo al público o a los expertos en crítica de música”, afirma el compositor.

Celebridades Ana Emilia cambia los escenarios de Hoy por el Pepsi Center





NUEVA CANCIÓN

Esta indefinición de géneros es tan fuerte que queda clara en su última canción, la cual promociona con su próximo concierto en la Ciudad de México. Me sigo encontrando no tiene un ritmo definido, aunque dice que es “afroperuano”, y la gente podría pensar que es salsa, porque es una colaboración con el panameño Rubén Blades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esta canción arranca con mirar hacia adentro, con todo lo que eso implica. Es un momento en el que te ves, en el que cada introspección se vuelve un problema muy propio, a pesar de lo que quieras o no quieras ver de ti mismo. Pero creo que es un ejercicio que en verdad vale la pena hacerse”, adelanta Gian Marco, quien relata que la letra de esta canción fue producto de varios ejercicios de escritura hechos desde hace cuatro años, como una suerte de décimas, aforismos e ideas que escribió en sus redes sociales.

Admite que esta canción no responde para nada a órdenes de marketing, pues “hay que tomar riesgos y no pensar en los números”.

Finalmente, promete que el concierto “será una gran fiesta”, con la que espera compartir todos sus éxitos con un público mexicano que siempre lo ha hecho sentir como si estuviera en casa, desde su primera presentación a principios del año 2000.