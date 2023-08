Erika Buenfil incursiona en el reality Veo cómo cantas

A través del reality Veo cómo cantas, Erika Buenfil tiene la posibilidad de proyectarse tal cual es ante su público.

Si bien ha conquistado a los mexicanos gracias a su trabajo como actriz, no había tenido la oportunidad de ser ella misma, ni compartir sus gustos, momentos de alegría, suspenso y, ¿por qué no?, hasta enojo.

“Participar en un proyecto así era de las cosas que me faltaban. Los sueños sí se cumplen, la gente me está viendo como soy, no hay un personaje, no hay un guion, todo lo que va sucediendo es real”, afirmó Buenfil en entrevista.





“Me siento contenta porque es un gran proyecto, un programa muy divertido y completo, tiene música, concursos, emoción, tiene de todo y espero que la gente se enganche con nosotros y se divierta”.

El trabajo de la actriz consta en identificar quién no canta, para ayudar a los concursantes a tener ganancias económicas. Gossip María Dueñas se estrena como guionista de televisión con Los artistas

“No estamos encontrando cantantes, lo que tratamos de encontrar es lo opuesto a través de un lip sync, o descubrirlo por ciertos movimientos porque no estamos oyendo voces. Está Ricardo Montaner, Beto Cuevas y muchos invitados cantantes y no necesariamente por eso adivinaron quién cantaba y quién no”, aseguró Buenfil.

Sin filtro, una mujer divertida, algo desfachatada, pero eso sí, muy disciplinada y cuidadosa de su carrera, es como se define para tener éxito en cualquier ámbito laboral.

“Yo creo que los productores me contratan y se dan cuenta que hay una parte estricta de mí, hacia mi carrera, una disciplina, para todo soy así. Ese ha sido el secreto, cuidarme, dormir bien y entregarme a todo lo que me contratan al 100 por ciento”, aseguró.

Uno de los mayores consejos que puede dar a colegas de su generación es actualizarse, no temerle a las nuevas herramientas digitales; al menos esa es su mentalidad y es por ello que hace unos años se coronó como “la reina del TikTok”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay gente que piensa en lo que sucedió en otros tiempos, donde las cosas eran diferentes, sí, pero ya no son, ya estamos en otro tiempo, ya no podemos regresarnos, entonces debemos aprender a escuchar la música de los jóvenes, a entender su lenguaje, creo que es eso, actualizarse, refrescar el cerebro, dejar el pasado, cerrar esa página y abrir una nueva porque día con día las cosas están cambiando.

“La tecnología constantemente nos está enseñando, ha cambiado, no podemos quedarnos atrapados en el pasado y eso es lo que me ha funcionado, yo he tenido una carrera de muchas cosas, unas buenas, otras no tanto, algunas con mucho éxito, pero ya quedaron, ya fueron, siempre estoy pensando en lo que sigue, no quiero repetir un éxito porque eso no se repite”, aseguró.

Veo cómo cantas se transmite todos los domingos, a las 21:00 horas por Las Estrellas.