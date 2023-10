Esposo de Gwen Stefani la hace llorar con su emotivo discurso al recibir su estrella en Hollywood

Gwen Stefani fue reconocida con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde sus tres hijos, su esposo Blake Shelton y su familia festejaron a la cantante.

Ganadora del Grammy y entrenadora de "The Voice", la artista develó su estrella para formar parte de la lista de celebridades que se encuentran en la acera frente a la icónica tienda Amoeba Music.

Varios pesos pesados de la industria musical rindieron homenaje a su carrera como artista, sin embargo, el discurso de su esposo fue el que se llevó las palmas y conmovió a la intérprete hasta las lágrimas.

If you look up star in the dictionary you'd see @gwenstefani's picture.

Congratulations Gwen on receiving your very well-deserved Hollywood Walk of Fame star today. I'm so proud of you always. pic.twitter.com/zeIisMdwyk — Blake Shelton (@blakeshelton) October 19, 2023

"Ella ha llegado a la cima una y otra vez con su estilo único que ha hecho que el mundo se enamore de ella, aunque no tanto como yo... es mi compositora favorita de todos los tiempos", decía su marido mientras Stefani se secaba las lágrimas.

"Para mí estaba claro que ella era madre, ante todo, por encima de cualquier otra cosa en el mundo.

"Y ahora, aquí, casi 10 años después de que la conocí, puedo decir sin lugar a dudas que ser madre sigue siendo lo más importante en su vida. Y debo decirles a todos que eso es raro en este negocio", manifestó el cantante.

.@blakeshelton applauds @gwenstefani for "being one of the biggest stars in the world" during her #HollywoodWalkOfFame ceremony. 🥹 pic.twitter.com/SXpluSJf92 — Entertainment Tonight (@etnow) October 19, 2023

Por su parte, Gwen aseguró que nunca imaginó que fuera a ser reconocida con una de las estrellas de Paseo de la Fama.

"Nunca en mis sueños más locos pensé que esta chica aquí del Condado de Orange tendría una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eso simplemente no tiene sentido para mí", dijo la celebridad.

Cabe destacar que Stefani recibió la estrella número 2 mil 764 en el Paseo de la Fama de Hollywood.