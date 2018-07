Henry Cavill, de Superman a ¿James Bond?

En la lista para dar vida al próximo agente 007 ya suena un nombre que agrada a muchos: Henry Cavill ha alzado la mano en la intención de convertirse en James Bond.

El actor que dio vida a Superman reveló en una entrevista con Yahoo Movies UK que estaría encantado de interpretar al agente secreto del servicio británico pues su más reciente cinta Misión Imposible lo preparó para "la acción".

"Me encantaría interpretarlo. Creo que Bond sería un papel realmente divertido. Es británico, es genial. Creo que ahora que tengo mi insignia de espía de los Boy Scout con Misión: Imposible Fallout podemos hacer ya acrobacias reales", dijo.

El actor que actualmente realiza el espionaje del 007, Daniel Craig, aceptó una nueva cinta pero pronto deberá sonar el nombre de quien lo releve en la trama.

Y Cavill dejó ver que estaría encantado en poder interpretar a Bond.

"Lo que digo es que sería divertido para mí tomar todo lo que he aprendido y llevarlo a una película como Bond. Me encantaría interpretar a un británico. No suelo hacerlo a menudo", insistió.