Jennifer López "coquetea" con un Oscar tras actuación en Hustlers

La actriz y cantante Jennifer López confesó que se siente "abrumada" por los elogios que está recibiendo su trabajo actoral en la película 'Hustlers', y aunque sería "muy bonito" ganar un Óscar señala que no quiere "pensarlo mucho".



López encabeza un elenco mayormente femenino, en el que también aparece la cantante Cardi B, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Ver esta publicación en Instagram We were born to be Hustlers. 😉 Here is the official @HustlersMovie poster - in theaters September 13! 💸✨❤️#HustlersMovie Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 12 de Ago de 2019 a las 10:43 PDT

La cinta basada en una historia real, trata sobre un grupo de bailarinas nudistas que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

'Hustlers', escrita y dirigida por Lorene Scafaria obtuvo buenas críticas que obtuvo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde se empezó a vocear su nombre como nominada a mejor actriz en la próxima edición de los premios Óscar.

"Sería muy bonito, pero no quiero pensarlo mucho", dijo la intérprete "Me siento que ya gané, eso me hace llorar por todos los años trabajados y porque siempre he dado lo mejor de mí, y que alguien diga que lo estás haciendo bien es maravilloso", agregó.

Ver esta publicación en Instagram ARE YOU IN.... #September 13th. 💰#HustlersMovie Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 28 de Ago de 2019 a las 5:00 PDT

Si es que finalmente su nombre figura entre las nominadas al Óscar, 2020 podría ser un importante año en su carrera en vista de que aparece también en las quinielas para ser la encargada del espectáculo del entretiempo del Superbowl, la final de la liga de fútbol americano y que se celebrará en Miami.



"Siento que cada año estoy mejorando, siempre trato de ser la mejor, tanto a nivel personal como profesional", señaló sin soltar prenda sobre su posible concierto en el evento deportivo de mayor teleaudiencia de EE.UU. y considerado el más importante.

Con una historia en torno a mujeres que se ganan la vida bailando para ricos hombres de negocios, la película está expuesta a la polémica dado el actual contexto social a favor de la igualdad de género y del '#metoo', el movimiento de denuncia sobre situaciones de acoso y abuso sexual.

