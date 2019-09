La Chule habla por primera vez de su separación con Luisito Comunica

Cinthya, mejor conocida como La Chule, rompió el silencio y decidió hablar sobre su relación con Luisito Comunica, esto luego de que se viralizó un video de Badabun en el que se revela que el youtuber presuntamente le fue infiel.

En una colaboración con YosStop, a través de YouTube, La Chule platicó de temas personales y mencionó que gracias a Luisito descubrió que le gustaba viajar, y que además mantenían una relación a distancia por sus constantes viajes.

"Fue un gran novio y me enseñó mucho sobre viajar, él y yo lo aprendimos juntos”.

Sin embargo, en una parte de la grabación YosStop aclara que Luisito y La Chule ya no son novios. "Hay que aclarar que ya es exnovio”, a lo cual La Chule asienta con la cabeza.

La youtuber también señaló que cuando comenzó su relación con Luisito, las redes sociales estaban detrás de ella y que muchas cosas de las que hacía se convertían en noticias.

"El odio trae odio. El único odio que van a cultivar es el suyo. A mí no me importa, a mí sinceramente no me interesa".

"Yo soy dueña de lo que me importa y lo que no, y no me importa nada el odio".

Sobre el contenido de sus videos dice que quiere hablar de lo que a ella le gusta, continuará viajando y organizará su departamento.

“Hablar más sobre como empoderar a las mujeres y generar un cambio en ellas y en el medio ambiente”, comentó.