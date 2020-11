Johnny Depp, obligado a dejar su protagónico en Animales Fantásticos

Londres, Inglaterra.- El actor Johnny Depp anunció este viernes que acató la decisión de Warner Bros de retirarlo del reparto de la tercera entrega de la franquicia Animales Fantásticos, tras haber perdido esta semana un juicio contra el tabloide británico The Sun, que le acusó de maltratar a su exmujer Amber Heard.

"Hago saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en Fantastic Beasts, y que yo he respetado y aceptado esa petición", afirmó la estrella de Hollywood en un comunicado en Instagram.

El estudio confirmó a los medios la retirada del actor de la siguiente película de la saga derivada del universo Harry Potter, cuyo estreno se espera para 2022.

El actor había participado en las dos primeras entregas: Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) y Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Apelará la sentencia

Depp también confirmó que apelará tras perder su proceso por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo describió como marido violento con su esposa Amber Heard.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó el lunes que el relato de las supuestas agresiones cometidas por Depp publicado en 2018 es "sustancialmente cierto".

Depp, de 57 años, inició una querella contra News Group Newspaper (NGN), propietario de The Sun y su director ejecutivo, Dan Wootton, al considerar que el artículo es difamatorio.

"La surrealista sentencia del tribunal británico no cambiará mi lucha para contar la verdad", declaró el protagonista de Piratas del Caribe.

"Mi determinación continúa siendo fuerte y tengo intención de demostrar que las acusaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no quedarán definidas por este momento en el tiempo", agregó Depp, nominado en tres ocasiones a un Oscar.

