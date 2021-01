Juan Osorio regresa a grabar tras superar el Covid-19

Como un renacimiento define Juan Osorio su vuelta a las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? A sus 63 años de edad, el productor es un sobreviviente del Covid-19 y en un breve encuentro con la prensa a las puertas de Televisa San Ángel, expresa: "ya estoy del otro lado, los doctores y mi enfermera Brenda están al pendiente de mí. La verdad y honestamente, ¡Sí es un renacer!".

Durante casi un mes que experimentó el aislamiento con el apoyo de sus hijos Miriam y Emilio, tuvo tres severas crisis que lo pusieron al borde de la muerte, compartió. “Mi enfermera me salvó de morir por falta de oxígeno, otra vez sentí que ya estaba en los últimos alientos y tuve que despedirme de mis hijos en una madrugada con lágrimas, mucha tristeza, tuve que ser fuerte, les dije ‘tranquilos, no pasa nada y si llega a pasar -le dije a Emilio- has esto y esto, tienes que ver en frío las cosas ante lo que va a suceder’".

Convencido de que ya pasó lo peor, pues se recupera cada día, aunque aún requiere de dos y medio tanques de oxígeno diariamente, el productor manifiesta que ya se incorporó a su actividad, pero no puede cubrir una jornada normal, permanecerá menos tiempo en el foro, pero ya está de pie y puede conducir su camioneta.

"Viví un momento difícil en mi vida, que saben que he tenido otros, pero nada comparable, te aferras la vida, lloras, sufres, te desesperas, te angustias y yo tenía una presión muy especial porque tenía a mis hijos fuera de la habitación, me pasaban los alimentos de lejos, te sientes apestado", reconoce.

"El que no ha vivido esta experiencia, no sabe que es horrible, pero también te ayuda a recomponer muchas cosas en tu vida, a no tener resentimientos y a valorar lo que te rodea, a valorar un plato de comida”, comparte.

La enfermedad es un estigma, agrega, pues genera miedo “hasta de agarrar mi ropa, con todas estas reacciones te sientes como apestado, marginado; pero al final del camino eso vale gorro. Lo que importa es tu vida y la de la gente que quieres".

Apoyado por el tanque de oxígeno, respira profundo antes de continuar: "Lo que me deja tranquilo es que los doctores me dicen que el oxígeno es temporal, y le estoy echando muchas ganas para mi recuperación. A mí lo que me preocupaba es que mis hijos estuvieran bien en lo emocional y me preocupaba mi carrera, mi profesión, también sentí mucha angustia porque conviví con mis hijos y le pedía a Dios que no se hubieran contagiado, es una angustia muy grande. Además está en grabación ¿Qué le pasa a mi familia?, me preocupaban muchas cosas.

Juan Osorio agradeció el apoyo de su familia, a sus hijos, a su ex pareja, la bailarina Niurka Marcos, y a la vida, por esta oportunidad de “valorar todo, comer, vivir bien, no pelearme con nadie. Amo diferente la vida y saben que mi vida ha sido dura, mi problema con las adiciones y otras experiencias, pero lo que acabo de vivir es impresionante".

Juan Osorio habla perfectamente bien, aparentemente sin secuelas del contagio y para más adelante deja abierta la posibilidad de hacer su propia historia en telenovela, en estos momentos es reciente para ponerlo en su mesa de producción

