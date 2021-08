Hospitalizan de emergencia a Julio Preciado en Guadalajara

El ex integrante de la Banda El Recodo, Julio Preciado, tuvo que ser internado la tarde del jueves para someterlo a una cirugía de emergencia en un hospital de Guadalajara.

La noticia generó gran preocupación entre los seguidores, por lo que Yuliana Preciado, hija del cantante, reveló más detalles sobre la salud de su padre.

¿Qué le pasó a Julio Preciado?

Yuliana explicó en entrevista para el programa "De primera mano" que al ex integrante de la Banda El Recodo, de 54 años de edad, se le reventó un vaso ocular; sin embargo, se encuentra estable, con lo que puso fin a los rumores que habían sobre la salud de su padre.

"Hace unos meses le realizaron una cirugía de cataratas, entonces llegamos a Guadalajara ayer, porque venimos a tramitar la visa de trabajo. Por la altura se le reventó un vasito y tuvo un derrame interno en el ojo, lo van a someter a cirugía hoy”.

¿Julio Preciado podría perder la vista?

Afortunadamente, la vista de Julio Preciado no está comprometida a pesar del incidente, aseguró Yuliana, y destacó que la cirugía no es considerada de alto riesgo.

"No, nada de eso, pero si le molestó porque hizo que se le hiciera una manchita en el ojo y ve borroso, entonces si ocupa tratarse la con cirugía”.

La hija del cantante detalló que la intervención quirúrgica fue a las 16:30 horas del jueves. Informó que Preciado se encuentra bien respecto al procedimiento al que se sometió para bajar 23 kilos con una manga gástrica y luego de que ella le donara un riñón.

“Está muy bien, con la baja de peso, con los análisis que se ha hecho del riñón, todo está muy bien y nada más la complicación que se nos atravesó”.

Julio Preciado se libra del Covid-19

En mayo de este año, el cantante puso a todos en alerta luego de que fuera hospitalizado por sospechas de Covid-19. Comenzó con síntomas como fiebre, dificultades para respirar y escalofríos.

Sin embargo, el alivio llegó cuando Julio Preciado reveló que su prueba para detectar el virus había salido negativo y después explicó a sus seguidores lo que le ocurrió.

“Tuve un problema con la presión por un medicamento que no me había tomado. Tomaron la decisión los médicos tanto de Guadalajara como de aquí de Mazatlán, de que se cambiara el medicamento para que me estabilizara mejor, nada más estuve tres horas internado y bendito sea Dios todo está bien”, dijo.

El cantante se encuentra en un proceso para mejorar su salud, ya que después del trasplante y los síntomas del coronavirus, decidió hacer un cambio en su vida.