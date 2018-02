Justin Timberlake hará historia en el Super Bowl

Apenas el miércoles Justin Timberlake cumplió 37 años. En México recién ha estrenado su película "La rueda de la maravilla", dirigida por Woody Allen. El viernes lanzó su nuevo disco, Man of the Woods. Y esta noche hará historia como el primer cantante que se presenta tres veces en el medio tiempo del Super Bowl, confirmándose como uno de los cantantes más exitosos de las últimas décadas.

Fue en 2001 cuando el músico subió a este escenario por primera vez junto a su entonces banda 'N Sync, donde también se presentó Britney Spears y Aerosmith. Pero tres años más tarde Justin causó revuelo al estelarizar el mayor escándalo de este show con Janet Jackson, cuando por “una falla de vestuario” dejó al descubierto un pezón de la cantante en plena transmisión en vivo.

Ahora, 14 años después, el cantante ha recibido una segunda oportunidad y se prepara para deleitar al público en el espectáculo de medio tiempo en el que ha descartado invitar a la hermana del Rey del Pop, o incluso una reunión con 'N Sync, como la que ocurrió con Beyoncé y las Destiny’s Child en el medio tiempo encabezado por ella en 2013.

“Haremos cosas que no se han hecho antes”, adelantó el cantante durante la conferencia de prensa que ofreció respecto a su participación. “Es un momento donde tienes la oportunidad de unir tanta gente de lo que pienso es la más grande forma de arte, como es la música. Así es que esta ha sido la inspiración a la hora de armar este setlist”, adelantó el músico originario de Tennessee.

Justin Timberlake buscará en este espectáculo posicionar su nuevo disco, Man of the Woods, el sucesor de su exitoso The 20/20 Experience, mismo que fue presentado en dos partes en 2013, y que debutaron en primer lugar de la lista de Billboard sumando más de ocho millones de copias vendidas en el mundo.

Los sencillos “Suit & Tie”, junto a Jay-Z, “Mirrors” y “Not a Bad Thing” fueron los sencillos más sonados a lo largo de 2013 y 2014, ubicándose en las primeras posiciones en Estados Unidos y Reino Unido. Esto sin contar el éxito de “Can’t Stop the Feeling” que en 2016 sumó más de 3 millones de descargas en EU.

Esta suerte no ha podido ser replicada para este nuevo disco. "Filthy", el primer corte de Man of the Woods, apenas entró al top ten de Billboard.;"Supplies” se colocó en el puesto 71 de esta lista y “Say Something” ni siquiera figuró.

Esto no impedirá que esta noche Justin Timberlake haga historia en el Super Bowl, en lo que es uno de los espectáculos que mayor expectativa ha provocado en los últimos años.