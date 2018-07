Kalimba está de Fiesta: luego de cuatro años lanza nueva música

El intérprete regresa a la música con un sencillo que realza sus raíces negras. El cantante lanzará en octubre su nuevo disco e iniciará su nueva gira en noviembre próximo



Si hay algo que emociona a Kalimba ahora que lanza nueva música tras cuatro años, es la oportunidad de mostrase al público tal cual es. Y es que el cantante presentó la semana pasada Fiesta, el primer corte de lo que será su nuevo material de estudio que estrenará en octubre.

Alejada de los sonidos que hoy dominan la radio, Fiesta es una canción con total estilo funk, género que ya había experimentado pero que ahora explota en su máxima expresión. “Para mí como músico y entretenedor es muy importante tener una canción donde puedo bailar, tocar un solo de guitarra, donde puedo funkear y mostrar lo negro que soy, lo que llevo tantos años queriendo mostrar a la gente”, explica Kalimba en exclusiva para El Sol de México.

Fiesta significa para el cantante una oportunidad de mostrar su personalidad a través de la música, como lo han hecho otras figuras como Bruno Mars o Lenny Kravitz. “Durante muchos años hice música que era mitad (fuck) y mitad (otro estilo), pero ahora tengo la libertad de mostrar y decir ‘Esto es lo que soy. Esta es mi raza, mi sangre, lo que traigo en las venas y lo que quiero mostrar al público'. Eso me emociona infinitamente”.

El ex integrante de OV7 no niega el riesgo que implica presentar una canción con un ritmo distinto a lo que suena en la radio actualmente, pero es consciente que el funk es un estilo capaz de conquistar a todo el mundo. “Si te fijas, el tema que más premios ganó el año pasado a nivel internacional fue Can't stop the feeling, de Justin Timberlake, y no es una canción de reguetón, latina o que tenga los paradigmas de mucho de lo que se hace ahora. Entonces dije 'Si la canción que más ganó fue una con bases negras y eso es lo que yo traigo en mis venas, ¿Por qué no hacerlo?'. Entonces me la creí y lo hice”, comenta.

Kalimba dice estar en el mejor momento de su carrera, pues además se convirtió en el primer artista que Universal Music y Bobo, la productora de su excompañero de OV7 Ari Borovoy, que lanzan en conjunto. “Es mi momento de hacer lo que quiero y confiar en eso. La canción también tiene cierta liberación, por eso se llama así, pues es una Fiesta en mi corazón, la Fiesta que Kalimba hace por mostrar quién es, la unión entre Universal y Bobo… no hubo mejor sencillo que pudiéramos escoger”, señala.

El cantante adelanta que el disco que prepara ya está listo y que verá la luz en octubre próximo. “Son 11 canciones con géneros muy distintos que son mi influencia artística. Hay una canción que se llama Que se queme el mundo, donde el 60% de los músicos que la grabaron fueron cubanos. Lo demás es funk, R&B, una power balad y un montón de cosas. Cada canción tiene su personalidad, su fuerza”, dice.

A la par de su nuevo disco, Kalimba comenzará una gira por México y Latinoamérica, y tiene la mira en algunas plazas de Estados Unidos. Por lo mientras, el inicio oficial lo tendrá en el Teatro Metropólitan, donde el 17 de noviembre presentará este disco acompañado de los éxitos que lo han posicionado en la industria musical.