Keanu Reeves se convierte en escritor: conoce el nombre de su primera novela y cuándo se publica

Keanu Reeves sin duda es uno de los artistas favoritos de Hollywood no sólo por su talento, sino por su gran humildad, que hasta la fecha ha demostrado pese a la fama que ha conseguido a lo largo de su carrera.

El actor siempre nos ha sorprendido con sus grandes actuaciones, sin embargo, en esta ocasión es otra faceta la que tomara protagonismo: su faceta como escritor.

Reeves se estrenará en el mundo de la literatura con su primera novela y aquí te traemos todos los detalles.

¿Cómo se llama la primera novela de Keanu Reeves?

La primera novela de Keanu Reeves se llama "The Book of Elsewhere" y es un proyecto que ha realizado junto con China Miéville, famoso escritor de novelas fantásticas y ciencia ficción.

La novela de la celebridad estará basada en las historias de "BRZRKR", una serie de cómics que también han sido creados por Keanu Reeves y Matt Kindt, los cuales relatan las aventuras de un guerrero inmortal, conocido como Berzerker, que lucha a través de los tiempos.

Cabe destacar que el primer número de esta serie de 12 cómics recaudó más de 1,4 millones de dólares tras su publicación en marzo de 2021.

¿Cuándo se publicará la novela de Keanu Reeves?

"The Book of Elsewhere", primera novela de Keanu Reeves se publicará el próximo 23 de julio de este año, aunque debes saber que esta edición será lanzada únicamente en inglés y se desconoce si en algún momento será traducido al español.

Cabe destacar que incluso Netflix ya había anunciado en marzo de 2021 que estaba desarrollando una serie de anime y una adaptación cinematográfica de acción basada en los cómics "BRZRKR", donde el mismo Reeves sería el protagonista.

Posteriormente, en julio de 2022, durante la San Diego Comic-Con 2022, el actor reveló que la adaptación de la serie de anime sería producida por Production I.G y tendría dos temporadas.