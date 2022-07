Keanu Reeves sorprende a todos en la Comic Con de San Diego; hasta se puso a cantar

La Comic Con de San Diego es uno de los eventos más importantes que reúne a miles fanáticos de los comics, mangas y las grandes producciones de Hollywood, siendo además una de las mejores opciones para conocer a nuestros actores favoritos, como en el caso de Keanu Reeves.

El evento se desarrollará entre el 21 y 24 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego, California, y en los primeros días se han dado a conocer la producción de películas, series y comics de franquicias de superhéroes, un primer vistazo a El Señor de los Anillos, y además, una nueva novela gráfica del actor de Neo en Matrix.

El reconocido actor de Hollywood llegó a la convención para presentar el arco final de su serié BRZRKR, un comic que escribió el propio Keanu y era tanta su emoción que hasta cantó para todo el público.

Reconocido por participar en franquicias como Matrix y John Wick, el actor deleitó a los fanáticos durante su presentación y reveló que la franquicia de comics tendrá una película y dos temporadas en Netflix.

Reeves reveló ante la audiencia de la Comic Con que mucha de la inspiración para crear su comic proviene del anime japonés y de series como Ghost in the Shell.

“Crecí en Canadá y veía anime de chiquito y ni siquiera sabía que era, y cuando trabajé con los Walchowskis en The Matrix, me dijeron que tenía que verlo, como ‘Ghost in the Shell’, ahí fue cuando empecé”.

¿De qué trata BRZRKR?

La historia de BRZRKR sigue a un guerrero mitad dios y mitad humano. Esto lo lleva a enfrentarse en sangrientas batallas a través del tiempo, pues los años pasan diferente en su cuerpo; esto mismo lo llevará a buscar respuestas sobre su condición con el objetivo de darle fin.

Foto: BRZRKR Vol. 1

Las habilidades de BRZRKR están basadas totalmente en las artes marciales, especialmente el jiujitsu, y la obsesión de Keanu Reeves por golpear, a través de sus personajes, directo en el pecho; también es especialista en arrancar las costillas de sus enemigos, inspirado en lo realizado en películas como John Wick.

John Wick 4: más disparos, golpes, conspiraciones y Keanu Reeves

Hablando de la franquicia de disparos y violencia, durante la Comic Con se presentó el primer vistazo a la cuarta entrega de la franquicia John Wick, que mediante un nuevo póster con el actor, se espera su estreno el 24 de marzo de 2023.

Esta saga, que nació hace ya 10 años, parece no tener un final próximo, pues la historia que comenzó con la venganza de un hombre tras la muerte de su perro, se ha convertido en un clásico moderno de películas de acción, que además de la cuarta parte, se esperan dos spin-offs de la franquicia.

Aunque la trama de esta película permanece en secreto hasta este momento, se sabe que anunciará el regreso de Laurence Fishburne (Browey King), Ian McShane (Winstone) y Lance Reddick ( Charon, el administrador del hotel Continental).

Sin embargo, es muy probable es que esta cinta podría dar continuidad a los hechos ocurridos en John Wick 3: Parabellum, cuando John Wick se une a Browery King para acabar con la Mesa Alta, luego de que Winston intentara asesinarlo para recuperar el control del Continental.