Kult | Alyona Alyona: se ríe de los estereotipos

Alyona Savranenko, más conocida por su nombre artístico de Alyona Alyona es una de las mentes que están cimbrando la música del 2021, no solo porque su música suena sumamente fresca y potente, sino porque tiene un carácter y una personalidad que la han ayudado a sobresalir en su entorno.

Oriunda de un pequeño pueblo llamado Kapitanivka, la mujer se graduó de la Universidad Pedagógica y trabajó como maestra de guardería antes de comenzar a componer sus primeras rimas y a construir los beats con los que se daría a conocer.

Su primer videoclip, titulado “Rybky” salió a la luz en 2018 e inmediatamente se volvió viral, pues reveló parte del personaje que más adelante conocería todo el mundo: una mujer de talla grande, orgullosa de su cuerpo y decidida a reírse de los estereotipos de belleza predominantes.

En sus canciones, Alyona Alyona destaca temas importantes a reflexionar como la ecología, la hambruna, la pobreza, la actual pandemia, la fuerza interior y armonía, el odio y los estereotipos sobre la belleza de las mujeres.

Su primer álbum, titulado Pushka, fue elegido como mejor álbum de 2019 según los premios Yuna.

Después de lanzar otro álbum corto, titulado V khati MA, Alyona Alyona comenzó a ser reconocida prácticamente en todas partes, sobre todo después de que no solo medios musicales, sino también Vogue e Independent, comenzaron a hablar de ella. El sitio de estilo de vida Highsnobiety la incluyó en su lista 10 Mujeres que la están rompiendo en el hip-hop ahora mismo.

Foto: Cortesía

Así le llegaron también otros reconocimientos como: el Premio Anchor, de Reeperbahn; Forbes 30 under 30; finalista de Midem Talent Export y una nominación al premio Music Moves Europe.

El 2020 fue un año importante para ella, pues comenzó a trabajar con firmas multinacionales como Def Jam Poland y Universal Music Group, con lo que comenzó a preparar su siguiente y al parecer definitivo asalto: el álbum Galas (2021), cuyo título es una expresión ucraniana que se traduce en ser provocativo, tal como se presenta esta mujer frente al micrófono y las cámaras.

El disco incluye 16 canciones grabadas con artistas de varios países, entre ellos el artista de hip-hop canadiense Dax; el australiano Sexton; el argentino EKCO; la estrella israelí Noga Erez, la también ucraniana Monatik y la rapera mexicana Yoss Bones, que participa en un track llamado “Pappi Pappi”.

De este y otro temas, hablamos con la artista que, según dicen allá afuera, está cambiando el rap ucraniano.

Alyona, háblanos de este nuevo álbum en el que colabora contigo una rapera mexicana.

Bueno, durante 2019 toqué mucho en varios países de Europa, y en un encuentro que tuve con Santa Fe Klan, ellos me mostraron a Yoss Bones y decidí que era perfecta, no solo porque es mujer, sino porque tiene poder y me gusta mucho su vibra, su forma de hablar, su voz es muy melódica, así que solo le envié unos beats, porque quería que ella escribiera primero y luego yo.

Mucha gente dice que estás revolucionando el rap ucraniano, ¿qué opinas de eso?

Quizás sea cierto, pero no es una revolución política como la que tuvimos en el 2014, sino una revolución en el rap, en la calle, porque después de que Ucrania comenzó a ser independiente, todos los raperos corrieron a Rusia por fama y fortuna. Tenemos buenos raperos ucranianos, pero todos viven en Rusia, así que después de 2014, la gente comenzó a encontrar el rap en el idioma ucraniano, pero yo soy la primera en el underground que comenzó a ser famosa por rapear en ucraniano.

¿Cómo haces para que suene tan fresca tu propuesta?

No lo sé, seguramente es porque tengo un equipo de, músicos geniales, creadores de ritmos, muchos de ellos son de la vieja escuela, aunque también nos gusta la nueva escuela… Siempre me ha gustado Eminem, su propuesta fluida; realmente me inspiré en el rap norteamericano; me enseñaron a ser yo misma al rapear.

Foto: Cortesía

¿Quiénes son los miembros de ese equipo? Háblanos más de ellos.

No es gente que sea famosa; son chicos de la calle que realmente querían, como yo, que el rap fuera popular en Ucrania, porque nunca lo fue tanto. Entonces, son grandes hacedores, pero es solo gente común, gente como yo: de pueblos, ciudades, que solo querían que la gente de Ucrania escuchara más rap.

Te gusta mucho jugar con tu figura y con los estereotipos de la belleza femenina, y además lo haces de una forma muy divertida en tus redes y videoclips.

Sí, en Ucrania realmente nos gusta reír, y nos divierten los programas de televisión o las comedias, y me gusta la ironía. Por eso me río de mí y de mi cuerpo, porque está bien: me amo y me siento bien así.

¿Te consideras feminista?

¿Sabes? 50/50… Porque algunas cosas de las feministas sí son muy cercanas para mí. Como el cuestionar por qué los niños pueden ser raperos, pero las niñas no? No es normal. ¿O por qué los niños pueden ser no buenos cocineros pero las niñas sí? Eso no está bien, así que algunas cosas del feminismo sí están cerca de mí, pero no sé si todas…

Para los que aún no hemos presenciado un concierto tuyo, ¿cómo lo describirías?

Es muy rocker, la gente siempre está saltando y cantando; tengo un equipo que me acompaña, incluido un un DJ, así que en los conciertos la gente realmente siente mi energía, le doy toda mi energía a la gente, mientras rapeo en inglés y en ucraniano, lo cual les gusta mucho.

De este lado del mundo conocemos muy poco de Ucrania. Apenas podría mencionar a Mila Jovovich o Mila Kunis. ¿Qué más deberíamos saber de Ucrania?

Primero, que es un país muy interesante y cultural, donde puedes ver la hermosa naturaleza a tu alrededor, algunos lugares históricos y edificios, y que somos personas muy amables, siempre estamos encantados de hacer nuevos amigos. Y tenemos mucha gente popular en Ucrania: desde poetas hasta futbolistas y boxeadores, así que somos interesantes… Ah, también tenemos montañas y mar, ¡y precios económicos para todos!

Foto: Cortesía

¿Y musicalmente, qué nos recomiendas de Ucrania?

Bueno, hay cantantes como NK o Nastya Kamenskih, que de hecho es popular en América Latina;

tenemos un cantante muy cool, llamado Monatik, que canta hip hop-pop, pero con un estilo muy rockero; también está Alina Pash, que hace algo muy interesante, igual que Kalush, que hacen pop-rap, y KRUTЬ, que me gusta mucho.

Nos llevamos tarea para conocer más de tu país. ¿Hay algo que quieras decirle a la gente de México?

En primer lugar, gracias por escuchar mi música. Quiero decirles que cuando pueda estar más cerca de ustedes será para darles toda mi energía y mi amor… ¡Gracias!

