Kult | Los Pilotos: conquistados por Latinoamérica

A partir de este 4 de junio está disponible el álbum Alianza atlántica del dueto español Los Pilotos, un disco largamente esperado y del cual ya hemos tenido algunas probadas en forma de sencillos. Y por este motivo tuvimos la oportunidad de platicar con Banin, quien es uno de los conductores de este viaje trasatlántico.





Banin, para quienes aún no conocen a la banda cuéntanos quienes son Los Pilotos.

Los Pilotos somos Florent y Banin, quienes venimos de un grupo llamado Los Planetas, que creo que no necesita mucha presentación, pero para quien no nos conozca, solo diré que somos un grupo surgido en Granada, España en los noventas al que yo me sumo en su tercer disco Una Semana en el motor de un autobús. Y bueno, es aproximadamente en 2010 que Florent y yo decidimos empezar el proyecto de Los Pilotos, un poco por que con Los Planetas llevábamos un año y pico sin actividad y tanto Florent como yo teníamos muchas ganas de hacer cosas diferentes, de disfrutar mucho tiempo en el estudio, de hacer cosas que no habíamos tenido oportunidad de hacer con Los Planetas, por las propias dinámicas del grupo. Fue así que sacamos nuestro primer disco como Los Pilotos en el 2011, un disco de música instrumental al que le siguió otro en 2014 también instrumental, pero ya mucho más con el formato de canción… Y fue hasta el 2018 que sacamos un EP de 4 canciones que es un adelanto al disco que sale hoy.

Foto: Cortesía Helena Borjesson

No es que me sorprenda, ¿pero por que un disco de colaboraciones con puros artistas latinos? Sé que puede sonar petulante, pero también entiendo que el “indie latino” está de moda en España.

Este es un proceso que empieza en 2005, con el primer viaje de Los Planetas a México. Después vienen las visitas de 2009, 2014 y 2017, con las que vamos conociendo más de la escena de toda Latinoamérica, gracias a gente como tú y como muchos amigos más que nos van enseñando artistas que ahora ya son imprescindibles en nuestras listas de reproducción, y que al final entramos en un proceso como de enamoriento… Ya con nuestros viajes a otros países como Chile, Colombia y Argentina nos vamos dando cuenta de que hay una escena de artistas superatrevidos que hacen cosas que aquí en España no teníamos idea que existían, ya que por que acá solo llegan cosas comerciales que ya tienen un éxito comprobado. Así que cuando tomamos la decisión de hacer un disco con cantantes invitados pues el paso lógico es que fueran artistas latinos. Además hay un par de precedentes: en 2016 Plastilina Records sacó un disco de homenaje a la cantante Jeanette con casi puros artistas latinos, excepto por dos o tres colaboraciones de artistas españoles; ahí nosotros colaboramos en un tema con La Bien Querida, con una versión de un tema de PicNic, que fue su primer grupo. El otro precedente es que por ahí del 2012 hicimos un remix para Algodón Egipcio, un artista que colabora en “Alianza Atlántica” y que admiramos mucho.





¿La pandemia afectó la planeación y grabación de este disco o ya tenían desde antes del encierro?

El disco ya estaba planeado, pero el proceso iba muy lento. Como te decía, el primer EP salió en 2018, y en un principio la idea es que no fuera un disco completo, sino 3 EP, algo que nos ajustaba muy bien por la propia naturaleza del proyecto, para que pudiéramos ir sacando canciones conforme los artistas invitados nos las iban mandando, pero al final Florent y yo nos metimos en el proyecto Fuerza Nueva, con Los Planetas y Niño de Elche y en ese proyecto estuvimos inmersos como un año y medio sin poder dedicarle el tiempo que queríamos a la Alianza atlántica, así que cuando llega la pandemia y nos cae como una loza, la verdad es que a mi me viene muy bien porque tengo mucho tiempo para trabajar estas canciones en el estudio en casa y poder terminarlas con todas las colaboraciones. En resumen, no fue un disco planeado durante la pandemia pero sí que esta nos ayudó a terminarlo, porque el 2020 ya lo teníamos ocupado en la gira de Fuerza Nueva y seguramente también hubiéramos entrado a grabar un disco nuevo de Los Planetas, que para esas fechas ya teníamos cuatro años sin sacar nada nuevo.

Foto: Cortesía Helena Borjesson

¿Cómo fue la comunicación con los artistas involucrados en el disco y cómo recibieron ellos la invitación a colaborar?

Pues todo comenzó con llamar a los amigos que tenemos en México, como Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido , para pedirles ayuda y consejo. También es que las primeras canciones se las pedimos a artistas que ya conocíamos, y ese proceso fue más fácil, pero una vez que estos contactos se nos agotaron empezamos a llamar a la puerta de amigos que conocían a otros artistas que nosotros queríamos que colaboraran en el disco, eso también fluyó muy bien y fue muy rápido, pero una vez que también se agotó esta vía lo que hicimos fue al estilo de los vendedores de seguros, tocar a la puerta e invitar a los artistas directamente. También contamos con la ayuda de Miguel, de la agencia española Charco, que nos ayudó bastante al igual que nuestro amigo mexicano Juan Vázquez, de la agencia Casa Maracas, acá en Granada.





Me parece muy interesante que a través de este disco ustedes le ayudarán a estos artistas a darse a conocer en España y lo mismo seguramente pasará con Los Pilotos de este lado del Atlántico.

Bueno, la verdad es que eso no lo sé y sólo el tiempo lo dirá, pero de lo que estoy seguro es que en gran parte gracias a la música urbana el panorama está cambiando para los artistas de habla hispana a nivel mundial, porque al final los tres grandes sellos de música son sellos anglosajones y ellos están más preocupados por promocionar a artistas anglosajones y toda su cultura, y esa hegemonía y esos filtros que ellos ponen existen desde hace un montón de años. Ahora, con las plataformas de streaming como Spotify tienes acceso a todo pero esos mismos sellos multinacionales son los dueños de Spotify, entonces ellos te enseñan lo que ellos quieren, así que nuestra labor es bucear y bucear entre las listas de reproducción para buscar lo que quieres escuchar así que consideramos que nuestro disco es un poco para invitar a la gente a escuchar a todos estos artistas latinoamericanos, que se vea todo el talento que hay por allá y es que por ejemplo en países como Inglaterra pasan los años y es muy difícil encontrar grupos que estén haciendo algo interesante.





Hablemos un poco de las canciones del disco. El primer sencillo es “Frane selak”, el tema que tiene como invitado a Santiago de Little Jesus (México)

Sí. Little Jesus es un grupo que desde siempre nos ha gustado mucho y esta colaboración la hicimos a finales del 2018, cuando empezábamos con el proyecto de este disco. Lo curioso es que en aquel momento veíamos a Little Jesus como un grupo indie y ahora que tenemos el disco terminado el grupo se ha vuelto en algo enorme, muy bien por ellos.

Foto: Cortesía

“Enredado en mis dedos” Pamela Rodríguez (Perú). A ella la descubrí a través de Spotify. Yo iba haciendo listas con los artistas que me gustaban y que los veía como posibles colaboraciones para el disco y en una de esas sugerencias que te hace el algoritmo fue como llegue a ella y me gustaron mucho sus canciones; ella acepto encantada sumarse al proyecto y al final ella será la invitada para cantar las canciones en los conciertos que daremos para presentar el disco.





“Cenizas en el piso” y “No me falta Nada”, con Pedrina (Colombia). Ella es una chica muy aplicada y participa con dos canciones. La historia es que yo tenía muchas ganas de que estuviera en el disco, así que directamente le mandé dos canciones para que ella eligiera la posibilidad de una solo interpretarla y la otra escribir la letra y poner su creatividad en las melodías, pero al final ella entendió que en las dos canciones queríamos que hiciera letra y melodía y el resultado de ambas canciones fue increíble, así que le pedí que fuéramos adelante con las dos y bueno, estamos muy agradecidos con ella por su cariño y su dedicación al proyecto.





Muchas gracias, Banin, espero que muy pronto podamos ver en México la presentación en vivo de estas canciones.

Esperemos que sí, que así sea y que sea pronto… ¡Un fuerte abrazo!

