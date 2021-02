Kult | The KLF, como nunca los escuchaste: en streaming

Hace exactamente tres décadas, en 1991, el dueto británico The KLF se encontraba en la cima del éxito, con varios de sus tracks sonando en las radios y las discotecas, y figurando en las listas de éxitos de varios países, incluido México.

Ese momento de popularidad, fue coronado cuando la agrupación se presentó en vivo en los Brit Awards de 1992. En esa ocasión, el dueto formado por Bill Drummond y Jimmy Cauty subió al escenario acompañado de la banda Extreme Noise Terror para tocar “3 AM eternal”, que en ese momento era uno de sus temas más populares, pero los asistentes no contaban con que la banda tocaría una versión death metal de dicha canción, tan ruidosa, que fue prácticamente reconocible de su versión original, que era básicamente música house.

La mayoría del público que presenció esa actuación quedó pasmado, sin saber qué era lo que había visto. Y lo que tampoco nadie sabía, era que la banda pronto anunciaría que eliminaban todo su catálogo musical, y que se retiraban del negocio de la música.

La leyenda de The KLF

Su historia se remonta a unos cuantos años atrás. Y es una historia singular e interesante por muchas razones.

Cuando surgieron en 1987, con el nombre de The JAMs –uno de los tantos nombres que utilizaron a lo largo de su carrera, además de The Justified Ancients of Mu Mu y the Timelords– llamaron la atención por samplear un montón de referencias de la historia de la música (algo que en ese momento solo los raperos y algún otro loco por ahí practicaban).

Y lo hicieron sin tener el permiso de los autores, por lo que tuvieron que deshacerse de esa música y volver a publicar nuevas versiones de sus canciones, ya sin dichos sampleos

Como parte de esos primeros años de experimentaciones, mezclaron cuanto material se les puso enfrente, adelantándose a los llamados mashups, en un momento en el que todavía ni se acuñaba el término

Posteriormente escribieron un libro, llamado The Manual (How to Have a Number One the Easy Way), que es una guía, paso a paso, para lograr un sencillo número uno sin tener dinero ni habilidades musicales.

Y lo llevarían a la práctica. Luego de publicar en 1990 su primer álbum oficial Chill out, que es básicamente un álbum de pura música ambient (publicado en varios países por los prestigiosos sellos Waxtrax! Y TVT Records), la banda publicó varios sencillos entre mediados de 1990 y finales de 1991: “What time is love?”, “3 A.M. eternal”, “Last train to trancentral” y “Justified and ancient”, los cuales formarían parte de su segundo LP The white room, y con los que se harían escuchar en prácticamente todo el mundo.

En ese momento, millones de personas bailaron sus canciones, sin enterarse nunca de todo el trasfondo ideológico y artístico que había detrás de las tres siglas de su nombre.

Tras la desaparición de la banda, poco se supo de ellos. El hecho que más llamó la atención -y sobre el cual se sigue hablando, analizando y debatiendo hasta nuestros días- fue el performance que llevaron a cabo ambos músicos, bajo el seudónimo de K Foundation, y en el que quemaron un millón de libras esterlinas, en la isla escocesa de Jura.

La incineración del dinero, que representaba la mayor parte de los fondos obtenidos como The KLF, fue grabada en una cámara de video Hi-8 para su posterior publicación en la película Watch the K Foundation Burn a Million Quid, que hoy es considerada de culto.

Durante el resto de la década y principios del siglo XXI, poco se supo de ellos, salvo por algunas esporádicas apariciones que realizaron por separado, ya fuera en actividades propagandísticas relacionadas con el arte o colaborando con otros músicos o proyectos, como la banda The Orb.

A lo largo de los últimos años, el recuerdo de The KLF se fue difuminando, y quedándose solo en la mente de sus seguidores, quienes los recuerdan como una especie de antihéroes de la música, famosos por frases como Abandon all art now.

El regreso

Fue hasta 2017 cuando Drummond y Cauty se dejaron ver afuera de la librería News From Nowhere, en Liverpool montados en una camioneta de helados, para el lanzamiento de una novela de ciencia ficción llamada 2023: A Trilogy, para después volver a desaparecer de los reflecores.

Finalmente, el 1 de enero del 2021 las principales plataformas de streaming y las redes sociales dieron cuenta de la llegada de algunos tracks viejos de The KLF, algo relevante, tomando en cuenta que hasta ese momento su música ya no se podía conseguir legalmente en ninguna parte.

En ese momento, la banda publicó el siguiente comunicado:

La Sociedad de Re-anunciación de The KLF (KLFRS, por sus siglas en inglés) existe…

La KLFRS existe para recrear eventos en la historia de The Justified Ancients of Mu Mu, The Timelords, The KLF, The K Foundation, The One World Orchestra y 2K, pero no K2 Plant Hire Ltd.

La KLFRS es libre de usar métodos de realismo, neorealismo y postrealismo al interpretar eventos de estas historias.

La KLFRS da la bienvenida a animales, niños, mujeres y hombres de cierta edad y objetos inanimados para recrear.

La KLFRS no requiere cuotas de suscripción para ser miembro, solo compromiso con una verdad que nunca podrá ser probada.

A partir de enero de 2021…

La KLFRS se ha apropiado del trabajo realizado por The Justified Ancients of Mu Mu, The Timelords y The KLF -trabajo realizado entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1991.

Esta apropiación se realizó con el fin de contar una historia en cinco capítulos, utilizando el medio del streaming. El nombre de la historia es: Samplecity Thru Trancentral

Los cinco capítulos de Samplecity Thru Trancentral se transmitirán sin ningún orden en particular entre el 1 de enero de 2021 y en algún momento en un futuro desconocido.

Para obtener información pasada, presente y futura sobre la Sociedad de Re-anunciación de The KLF visite: www.KLFRS.com

Los cinco capítulos a los que hace referencia el anuncio son: 1. Kick Out The JAMs; 2. Pure Trance Series; 3. Come Down Dawn; 4. Moody Boys Selection, y 5. Solid State Logik (Parts 1 & 2).

De las cinco entregas, la primera parte de Solid State Logik se publicó el 1 de enero del 2021, con la selección mencionada de algunos tracks de la banda, y el 4 de febrero pasado, Come Down Dawn, que en realidad es su disco Chill Out, pero con ligeros cambios y con los tracks renombrados.

Su legado

Con sólo dos discos de larga duración, The KLF se convirtió en uno de los actos más prominentes de su época, dejando una huella importante en varias generaciones que los siguen recordando.

Su álbum Chill out es considerado por la crítica especializada como uno de los discos esenciales del ambient.

Admirados por gente como Pet Shop Boys, Alex Patterson y Grimes, han recibido todo tipo de elogios de la prensa británica, como el diario The Guardian, que les da el crédito además de haber inventado el llamado "stadium house" o la revista NME que 1992 se refirió a ellos como las dos mentes más brillantes del pop de ese momento”.

Sus ocurrencias son tanto o más entrañables que las de cualquier otro rockstar. Por supuesto que les han preguntado un millón de veces si no se arrepienten de haber quemado un millón de libras, a lo que ellos contestan con vacilaciones, sugiriendo que les volvería volver a tener esa cantidad… para volver a quemarla.

Pero lo más importante cuando hablamos de The KLF, es que se despidieron justo cuando estaban en la cima. En un mundo en el que conocemos cientos de historias de músicos que amenazan con retirarse y que vuelven en cuanto se les acaba el dinero, eso se valora.

En el 2021 los tenemos de regreso, pero parcialmente. No hay música nueva de ellos, ¿pero realmente la queremos? Después de tantos ejemplos que nos recuerdan que nunca es lo mismo veinte años después, quizá es mejor quedarnos con lo que ya les conocemos… Y que esté al alcance, eso sí, de las nuevas generaciones.

