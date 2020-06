Esto es lo que sabemos sobre la quinta temporada de La Casa de Papel

La Casa de Papel se ha posicionado como una de las series favoritas de la audiencia al rededor del mundo siendo una de las series más exitosas en el catálogo de Netflix y es que la historia de cada uno de los personajes nos deja con la boca abierta a más de uno pues la trama te mantiene en suspenso en todo momento.

Después del estreno de la cuarta temporada y de la buena recepción del publico, Netflix renovó el contrato de producción por dos temporadas más, esta información fue afirmada por Javier Gómez, coordinador de guión de la serie.

LA 5ta. TEMPORADA ¿SIN EL PROFESOR?

Algunos rumores indicaban que el actor Álvaro Monte, quien le da vida a “El Profesor” ya no continuaría con su papel en la serie española, sin embargo, todo apunta a que se trata de una falsa alarma pues él pretende seguir con su personaje hasta que le sea posible.

“El otro día leí en una página que ‘se confirma el rumor de que Álvaro Morte no va a estar en la 4ª temporada de ‘La casa de papel’‘. No sé quién ha dicho esto. El Profesor es un personaje muy interesante, creo que todavía se puede hablar de él. No me gusta quemar los personajes haciendo 12 temporadas, pero sí que creo que él sigue teniendo algo que decir”, aseguró el actor español.

La Casa de Papel 5

El final de la cuarta temporada nos dejó con muchas incógnitas, mismas que han desatado todo tipo de teorías a lo largo de estos meses.

Hasta el momento no se habla de nuevos personajes para la quinta temporada por lo que se asume que el elenco seguirá siendo el mismo, sin embargo, la muerte de 'Nairobi' es un hueco que difícilmente podrá llenar algún nuevo personaje.

Se tenía previsto que la quinta parte de la serie española se estrenará a principios del 2021, pero es muy probable que sea retrasada pues la crisis sanitaria del coronavirus, pausó todas las producciones de Netflix.