La icónica improvisación de Chabelo que terminó con una cachetada a Cantinflas

El sábado 25 de marzo el mundo del espectáculo amaneció con la triste noticia sobre la muerte de Xavier López "Chabelo", una gran pérdida para la televisión mexicana.

Fue gracias al programa "En familia con Chabelo", que el actor se consolidó en la pantalla chica, sin embargo, cuando era más joven también logró destacarse en el cine y de la mano de los primeros actores.

Uno de esos actores fue Mario Moreno "Cantinflas" con quien improvisó una icónica escena que quedó plasmada en la película "El Extra" y de la cual hoy te contaremos un poco.

La cachetada que Chabelo le dio a Cantinflas

Durante un ciclo en la Cineteca Nacional por el centenario del nacimiento de Mario Moreno, Xavier López acudió a una conferencia, donde reveló los detalles de la simpática escena.

En 1962, la cinta de "El Extra" se estrenó en nuestro país con Mario Moreno como su protagonista, el cual interpreta a Rogaciano , un modesto trabajador de un estudio de cine mexicano, que desempeña varios papeles como extra en las películas filmadas allí.

Por su parte, Chabelo interpreta a un niño que se llama Panchito y que inicia una discusión con Cantinflas tras reclamarle que le pague su bicicleta.

Xavier López recordó que había sido invitado para realizar solamente esa escena y aunque revisó con tiempo el guión, la realidad es que terminó improvisando junto al primer actor.

“Estaba nervioso pero a la hora de que (Cantinflas) abrió la puerta y me vio de arriba a abajo, dije 'Este wey ya cayó'", expresó el conductor.

Ya entrado en personaje, Chabelo comenzó a llorar lo cual Cantinflas aprovechó para darle de manotazos en el rostro cuando de pronto, Xavier López le regresó los golpes con una cachetada.

El dialogo entre ambos empezó a fluir de tal forma que tras acabar con la escena todo el staff le aplaudió a los artistas sin embargo, el director del filme Miguel M. Delgado abordó a Chabelo y le señaló: "Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario".

Sorprendido por la reacción del director, Chabelo creyó que volverían a grabar su parte, pero en ese momento el propio Mario Moreno lo defendió y le dijo al director que no había ningún problema con que lo tocara.

“¡No, no, no! Déjalo que me toque”, dijo Cantinflas y fue así que una de las escenas más icónicas de dicha película quedó para la posteridad uniendo a dos grandes del medio actoral.