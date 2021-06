Samuel L. Jackson, Liv Ullmann y la directora Elaine May recibirán el Oscar honorífico

LOS ÁNGELES. El actor Samuel L. Jackson, la actriz Liv Ullmann y la guionista y directora Elaine May recibirán el Oscar honorífico, anunció este jueves la Academia de Hollywood en un comunicado en el que también detalló que el actor Danny Glover obtendrá el premio humanitario Jean Hersholt.



David Rubin, el presidente de la institución que cada año organiza los Oscar, aseguró que están "entusiasmados" con que estos reconocimientos vayan este año para cuatro artistas que han tenido "un profundo impacto en el cine y en la sociedad".

Los Oscar honoríficos y el galardón humanitario Jean Hersholt se entregan en los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood, un evento más discreto, sin transmisión en directo y con muchos menos invitados que la ceremonia de los Oscar.



La duodécima edición de los Premios de los Gobernadores se celebrará el 15 de enero de 2022 en Los Ángeles E.U.



Nominado al Oscar al Mejor Actor de reparto por Pulp fiction (1994), la carrera de Jackson, uno de los intérpretes más populares y prolíficos de Hollywood en las últimas décadas, incluye también películas como Jurassic Park (1993), Jackie Brown (1997), Unbreakable (2000), Django unchained (2012) o la segunda trilogía de Star Wars.



Por su parte, May fue candidata en dos ocasiones al Oscar a mejor guion adaptado por Heaven can wait (1978) y Primary colors (1998).



Además, May dirigió cintas como A new leaf (1971) o The heartbreak kid (1972).



Ullmann ha destacado a lo largo de su carrera por su alabada colaboración con el cineasta Ingmar Bergman en títulos como Persona (1966) o Face to face (1976).

La actriz noruega recibió dos nominaciones al Oscar a la mejor actriz por The emigrants (1971).



Por último, Glover ha combinado a lo largo de su extensa y aplaudida trayectoria películas de prestigio como The color purple (1985) con grandes éxitos de taquilla como la saga de acción y comedia Lethal weapon junto a Mel Gibson



Fuera de la pantalla, el actor ha sobresalido por su labor como activista social y comunitario y ha colaborado durante años con instituciones como UNICEF.