Magos Herrera canta a la vida pospandemia en su nuevo disco

Después de todos los miedos, los dolores y las pérdidas que trajo consigo la pandemia, la cantante, compositora y productora de jazz mexicana Magos Herrera considera que ha llegado el momento de respirar, mirar atrás con los ojos de quien ha aprendido una valiosísima lección, seguir adelante y festejar la vida con la música.

“Creo que para los músicos un factor que nos ayudó a navegar esos tiempos difíciles fue la resiliencia a la que, como artistas, estamos acostumbrados, a pesar de todo lo que significó en cuanto a privaciones y pérdidas.

“Ahora, veo un aspecto que me resulta bello, pues hay un boom de producciones nuevas impresionante, porque todos han tenido el tiempo para observar y pensar, elementos de donde surge la creación; pero, sumado a esto, siento que hay un nuevo gesto artístico muy auténtico y honesto, siento que la pandemia también nos desnudo en algún sentido”, afirma a El Sol de México, Magos Herrera, sobre algunos de los resultados positivos que ha traído la pandemia, especialmente para la comunidad jazzística internacional.

EVOCA A LA HUMANIDAD

Tomando en cuenta este agradecimiento que Herrera tiene presente en su propia vida, es que está por lanzar su más reciente producción musical, Aire, con nuevas canciones de su autoría, pero también arreglos del repertorio clásico del cancionero latinoamericano, entre ellos un homenaje a la cantante chilena Violeta Parra.

“Este disco duró dos años y medio en su realización, por lo que estoy muy contenta porque al fin verá la luz. Con él quiero llamar a reencontrarnos en un mundo en el que parece que nos urge encontrar un nuevo aliento. Así que, de una u otra manera, todos los temas que lo componen aluden a elementos propios de nuestra humanidad, como la gratitud, la resiliencia y, como fue obvio durante la pandemia, a nuestra impermanencia”, explica Magos Herrera.

La cantante también apunta que el disco fue grabado con la orquesta de Nueva York The Knights y el conjunto de trío que ella misma encabeza, acompañada de algunos invitados, como la trompetista Ingrid Jensen y el arreglista brasileño Dori Caymmi. En él se podrán escuchar las influencias jazzísticas, de música para concierto y música tradicional y regional de Latinoamérica que han marcado sus últimas producciones, mismas que son interpretadas tanto en inglés, como español y portugués.

“He incursionado en estos tres estilos, en primera, porque el jazz es parte primordial de mi formación musical; en segunda, con la orquesta porque me gusta mucho su sonoridad y mi voz funciona muy bien en sus contextos; y, finalmente, la música de raíz, porque uno no puede negar quien es y yo soy orgullosamente latinoamericana”, asegura la artista, quien mira en Violeta Parra un ícono femenino, que se caracteriza por “hablar de cosas tan esenciales y profundas, pero con una gran sencillez, una de las cosas más difíciles que hay en todo proceso creativo”.

MÉXICO ES SIEMPRE SU PUNTO DE ARRANQUE

Para la presentación de este nuevo material que fue grabado, aún en condiciones pandémicas, Magos Herrera ofrecerá, dos presentaciones en nuestro país: una el 3 de junio en el Teatro Ángela Peralta, en San Miguel de Allende en Guanajuato; y la otra el 4 junio en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, en la Ciudad de México, a las 19:00 horas.

Sobre la decisión de presentar este material en estos escenarios, la cantante cometa: “Yo he querido que la premier sea en México porque soy mexicana, aunque mi corazón este en muchas partes. Creo que para mí siempre el arranque de cada uno de mis trabajos sea en mi propio país, el lugar al que me arraigo, donde están mis afectos más grandes y el público que me es más querido”.

Para estas presentaciones, en que la cantante será acompañada por el cuarteto de cuerdas mexicano José White, se tiene preparado presentar íntegramente este nuevo material, pero también tienen preparadas sorpresas sonoras, con las que la artista busca seguir generando redes sólidas músicos tanto de México como de otras naciones.