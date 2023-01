Alondra de la Parra pide cambiar la forma en la que se comparte la música

Tras una exitosa primera edición, que reunió a cuatro mil asistentes en sus cinco días de actividades, el Festival PAAX GNP regresa con una jornada extendida de diez días, que reunirá a figuras de la música de cámara, la danza y las artes escénicas, provenientes de todo el mundo.

En conferencia de prensa la Directora Artística, Alondra de la Parra, resaltó la importancia de seguir buscando espacios donde presentar el arte, para acercar propuestas internacionales a nuestro país.

“Es un festival donde no hay etiquetas, porque las evaporamos y desmoronamos. Nos gusta ver al artista fuera de la parte que se muestra generalmente, y eso es muy importante en este espacio", respondió a El Sol de México.

"Poco a poco se irá creando una cultura, que espero después se derrame en la manera en que programan las orquestas, las salas de concierto y las casas de ópera del mundo, porque estamos en un momento en que estas cosas ya deben evolucionar y cambiar. No hay que modificar la música, pero sí la manera de presentarla y de compartirla", agregó.

El cartel de este año cuenta con la presencia de artistas como el argentino Omar Massa, el chileno Matias Piñeira, la pianista mexicana María Hanneman, el guitarrista brasileño Yamandu Costa, el saxofonista cubano Paquito D’ Rivera, la chelista inglesa Sophie Kauer, el violinista ruso Aleksey Igudesman, el clarinetista inglés Sacha Rattle y la cantante australiana Olivia Chindamo.

Ésta última viene a presentar su propuesta del llamado canto sacar, el cual explicó que "se origina del jazz, fue inventado por muchos artistas, pero se lo atribuimos a Louis Armstrong, tocaba su trompeta y luego intentaba cantar con mímica el sonido del instrumento. El scat es improvisar la manera en que sonaría un instrumento como el saxofón o una trompeta, y hacer mímica con tu voz".

Por su parte, Paquito D´Rivera reconoció que este evento es un gran impulso para que los artistas latinoamericanos compartan el escenario con figuras de otros continentes, pues además permite romper barreras en la música.

“Debemos hacer más festivales como éste, para eliminar las limitaciones. Muchas veces me dicen ‘usted es un músico de jaz’, pero les digo ’no, soy un músico’, sólo que he aprendido a improvisar, me he arrimado más a ese género porque me permite improvisar".

La segunda edición del Festival Paax se celebrará en las instalaciones del Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, del 29 de junio al 8 de julio de 2023.