María Conchita debutará como actriz en plataformas digitales

María Conchita Alonso, como cantante, actriz y activista compagina comúnmente estas facetas como parte de su crecimiento en el mundo del entretenimiento, y está de regreso por la puerta grande en la televisión, con la exitosa teleserie El señor de los cielos en su sexta temporada.

“Cuatro meses viví en la Ciudad de México dramatizando a Nora Requena, la fiscal de Nueva York que llega al terreno de Aurelio Casillas con la intención de extraditarlo, y bueno; no te cuento si lo traigo preso a Estados Unidos o sigue en suelo mexicano donde se le facilita traficar o esconderse”, informó.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) desde la ciudad angelina con motivo de su concierto 2018 en su debut como cantante en el Lunario del Auditorio Nacional (México), este próximo sábado 29, también confió que con El señor de los cielos, estelarizada por el actor mexicano Rafael Amaya, “es mi regreso a la pantalla chica después de 17 años ausente ante el público de habla hispana, o mi debut como actriz en las plataformas digitales como blim.com o Netflix. Es un logro más en mi carrera en la actuación”, expresó con su tono bullanguero de siempre.





SU BIOSERIE DE PRODUCCIÓN EUROPEA

La cantante y actriz también activista en pro de la niñez y los animales informó que “mi bioserie que abarcará mi vida artística como actriz, cantante, mi vida filantrópica y mi vida personal relacionada con mis enamorados y mis viajes recorriendo el mundo, la va a realizar una televisora de Europa, aunque pactaremos que se combine la ficción en una mezcla con la realidad”.

Agregó que “será dentro de tres semanas máximo que junto con mis abogados podremos declarar cuál es el nombre de la empresa televisora con la que firmé para el lanzamiento de mi bioserie, en la que por supuesto no faltarán mis grandes noches de shows en el desaparecido El Patio de México y ahora mi debut en el Lunario”.

La cubana-norteamericana-venezolana, también resaltó en torno a su bioserie, “se combinará el drama con la música porque mi vida también es canciones, conocimiento, aprendizaje en sitios como Francia, Suiza y recorriendo México, Venezuela, Colombia, España”.





LUNARIO DEL AN, DEBUTARÁ

Viviendo el presente María Conchita Alonso en su retorno a los escenarios de México lo hará con su espectáculo musical que lo coproducirá a lado de Sergio Gabriel para el sábado 29 en el Lunario del Auditorio Nacional, montándolo con su director musical, el venezolano Javier Mendoza.

“¡Nunca he estado ahí!., o sea que será mi debut. Mis compañeras de GranDiosas, cuyo concepto para mí quedó ya en el pasado, me han dicho que es un sitio muy bueno para una artista. Es íntimo, con buena acústica para el público, y me va a traer muchos recuerdos de mis grandes temporadas en El Patio. Y esta idea quiero retomar, regresar en un año por tres o cuatro ocasiones, a fin de que sientan el palpitar de mi corazón de lo que cerca que vamos a estar en este escenario”.

Adelantó que además de sus hits como Una noche de copas, O ella o yo, La Loca, Acaríciame, Hazme sentir, tiene preparado otro bloque de temas que han hecho éxito otros homólogos como Eros Ramazzoti (La cosa más bella), de los mexicanos Maná (Labios compartidos/Oye mi amor), Reyli con Elefante (Mentirosa/Así es la vida), Gianluca (Mi historia entre tus manos) y abundo: “busco revivir la bohemia también con el noctámbulo, porque a la medianoche van a estar coreando mis canciones”, confía María Conchita Alonso, ya que afirmó: “el público mexicano conoce todas mis canciones, conoce mi vida de actriz como de cantante”.