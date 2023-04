Maribel Guardia decide el destino final de las cenizas de su hijo Julián Figueroa

A 15 días de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia informó que parte de las cenizas de su hijo van a descansar en Juliantla, Guerrero, con su papá Joan Sebastian.

"Lo hemos conversado Marco -su esposo- y yo, que alguna parte muy mínima de las cenizas de Julián pudieran estar con Joan, un poquito, yo no me quiero desprender de él.

"Julián vivió parte de su infancia en Juliantla, amaba a los caballos y obviamente amaba a su papá. Allá tiene una casita en una mina, nunca la hemos reestructurado y ahora va a ser para José Julián, mi nieto".

Julián sigue presente

Maribel Guardia conversó antes de iniciar su segundo día de trabajo en su regreso a la obra Lagunilla mi barrio, después de tomarse unos días tras el sorpresivo fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa.

La actriz volvió a compartir una experiencia que tuvo en los últimos días. "Se me apareció (Julián) entre una luminosidad y al sentir que me daba un abrazo, sentí la tranquilidad en la que se encuentra".

"Luego de sentirlo con esa luminosidad no le tengo miedo a la muerte y cuando lo decida Dios estoy lista, porque lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó y sentí la luz donde él estaba.

"Dios nos espera del otro lado y es la verdadera vida y sé que ahora mi concepto de amor y de la muerte, es diferente".

Apoyará a su nieto

Guardia comentó sobre su amor y apoyo a José Julián, su nieto y a Imelda, la joven viuda de Julián.

"A José Julián he decidido cuidarlo y protegerlo, así como a mi nuera, que mientras esté en mi tutela la voy a cuidar y amar, me preocupo que coma bien. Le pido a Dios que dirija sus pasos, sé que un día mi preciosa va a rehacer su vida, es una persona muy guapa, muy joven.

"Sé que también un día me voy a desprender de mi nieto, y le pido a Dios que me de valor para entender esas fases, mientras lo tenga lo voy a proteger aunque esté lejos, amándolo, dándole todo lo que necesita.

"Me fortalece todo el amor de mis amigos, del amor del público que no a todos conozco y no a todos les caigo bien, pero a todos les digo gracias, gracias, gracias por sus muestras de cariño y solidaridad".

Retoma el trabajo

Maribel Guardia recibió por segundo día consecutivo el apoyo del público que acudió a ver la obra Lagunilla mi barrio, en cuanto apareció en escena le brindaron un prolongado aplauso, gritos de apoyo que causaron emoción en la actriz, quien se mantuvo en personaje y sólo por unos segundos respiró profundo y agradeció a los presentes juntando las manos e inclinando la cabeza.

Sus compañeros de escena, entre ellos Lisardo, la apoyaron en todo momento para que las muestras de afecto de la gente no los distrajeran y pudieran seguir con el guión, tal como estaba marcado.

En Lagunilla mi barrio, Maribel Guardia hace el papel de Doña Lancha, una mujer que tiene una tortería y vive cuidando a su hija Rita (Violeta Isfel) quien es pretendida por Albertano (Ariel Miramontes).

Lisardo es Don Abel, quien ante el desempleo tiene que poner un puesto de antigüedades; Germán Ortega interpreta a El Pistón; Alma Cero hace a La Jarocha, José Luis Guarneros es La Britney y Daniel Bisogno como El Muñeco, quien sale de prisión y quiere recuperar su poder y vida pasada.