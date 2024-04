Marisa Abela conecta con el lado humano de Amy Winehouse para la biopic Back to Black

Era febrero de 2008, Amy Winehouse vivía el mejor momento de su carrera musical, pero sus constantes escándalos personales, relacionados con su adicción a las drogas y el alcohol trajeron a su vida una triste consecuencia, el gobierno de Estados Unidos le negó la visa para poder visitar el país y participar en la ceremonia del premio Grammy.

La que sería la gran noche de su vida, la tuvo que seguir desde Londres en una transmisión vía satélite. La cantante de 24 años fue reconocida a la distancia con cinco premios por su disco “Back to Black”.

Más de 25 años después de esa histórica jornada, la directora Sam Taylor-Wood recrea los pasos que Amy Winehouse siguió para convertirse en la gran promesa de la música en inglés en la película biográfica que toma el nombre de ese disco emblemático que la lanzó a la fama mundial.

Conectar con el lado humano

La actriz británica Marisa Abela (“Industry”) es la encargada de interpretar a la cantante, a quien calificó como “valiente y fuerte”, y durante su proceso de preparación descubrió a la gran persona que había detrás de la leyenda. “Me fue muy fácil empatizar con ella (Amy), y entender que se trataba de una persona”, cuenta la actriz a El Sol de México.

“También tenía mucha apertura y necesidad de conectar con el mundo, y que el mundo conectara con ella. La mezcla de esa vulnerabilidad y necesidad de estar involucrada con la vida es algo que entendí y me hizo sentido”, agregó.

La originaria de Brighton, Reino Unido, interpreta a una Amy que está a punto de iniciar su carrera como cantante, todo marcha bien hasta que conoce a Blake Fielder-Civil (Jack O´Conell), quien se convirtió en el amor de su vida, pero al mismo tiempo el responsable de su adicción a las drogas.

Cortesía: Universal Pictures

Al explorar su faceta profesional y personal, Abela asegura que “tampoco había duda en mi mente que Amy tenía dolor y estaba vulnerable, porque lo vemos. Se trataba de experimentar esas cosas a través de ella”.

Fue el 23 de julio de 2011 cuando el mundo recibió la sorpresiva noticia de que Amy fue encontrada muerta en su domicilio, debido a un coma etílico que se dio después de un largo periodo de sobriedad.

Con dos álbumes de estudio, y cinco Grammys en su carrera musical, la joven se sumó al llamado “Club de los 27”, un grupo de artistas como Jim Morrison y Kurt Cobain, que murieron trágicamente a esa edad.

Sólo empatizar

Para esta cinta, el actor Eddie Marsan se pone en los zapatos de Mitch Winehouse, el padre de la artista, quien es considerado por la opinión pública como otro de los causantes de su tragedia, pues se negaba a aceptar la adicción de su hija y a llevarla a rehabilitación.

El actor señaló que nunca juzgó a este hombre por sus acciones, pues “la actuación es un ejercicio de empatía, es nuestro trabajo empatizar con la gente. (El actor y director de escena Konstantín) Stanislavski decía que cuando interpretas a un hombre viejo encuentras juventud, y cuando das vida a un joven encuentras su edad. Tienes que abrazar la paradoja”.

“La manera en que se encuentra el mundo actualmente, especialmente con las redes sociales, es binario y se hace justicia propia, pero hasta dónde sé las redes sociales no han escrito un guion de cine, porque no funciona, no se apega a la realidad. La gente tiene opiniones, y las opiniones no son la realidad”, agregó.

Una vieja conocida

Sam Taylor-Wood, quien también dirigió “Nowhere boy” (biopic de John Lennon), se dijo honrada de contar esta historia, pues si bien no conoció personalmente a Amy, tuvo el privilegio de verla en sus inicios.

“La vi tocar muy joven, antes de que saliera al mundo”, explicó. “La vi de una manera muy tímida cantar y sacar música en una edad muy temprana, y esa fue la única vez. A través de la vida, ambas vivíamos en el mismo pueblo, y teníamos el mismo grupo de amigos, pero yo llegaba y ella se iba, siento que nunca estuve destinada a conocerla hasta esta película”.

“Back to black” es la primera película biográfica autorizada por su familia, además de contar con las canciones de su repertorio, la música para la película estuvo a cargo de Nick Cave, quien además escribió la canción “Song for Amy”, que estará disponible como parte del soundtrack del filme que se estrena en salas de todo el país el 11 de abril.