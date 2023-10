Michelle Rodríguez sostiene su fuerza en el amor propio

En los últimos años, Michelle Rodríguez ha trabajado en su amor propio, quererse tal cual es y buscar ser una mejor versión de sí misma.

Consciente de lo que esto implica, la actriz apostó por mejorar su salud física, mental y emocional.

“Lo de bajar de peso no es una decisión que haya tomado de un día para otro, es importante destacar eso, la pérdida de peso ha sido una meta constante desde que yo tenía ocho años, me resulta peculiar que ahora me pregunten como si a mí nunca se me hubiera ocurrido, esto no nació de que alguien me dijera algo, creo que tiene que ver más con una construcción del ser y estar”, afirmó Rodríguez en entrevista.

“Trabajo con mi cuerpo desde los ocho años, fue cuando hice una dieta y me metí al nutriólogo, he hecho ejercicio toda la vida, a veces hay resultados esperados, pero otros que no los esperas, pero de eso también se tiene que aprender, para mí la pérdida de peso por muchos años fue una meta, pero ahora ya no lo es”, expresó.

La comediante aseguró que, actualmente, se encuentra en el mejor momento de su vida ya que sabe muy bien lo que vale, lo que representa y hacia dónde quiere conducirse. Las críticas ya no son un obstáculo para ella, ya que su armadura se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo.

“Yo busco promover la aceptación, aceptar nuestro cuerpo tal cual sea, nos molesta luego nuestra estatura, color de piel, cosas que no podemos cambiar, es un dolor que nos aqueja para siempre, lo que apelo e invito a la gente es a querernos como somos, cada día intentamos ser una mejor versión y esa hay que abrazarla, nuestra peor versión también hay que abrazarla porque algo bueno ha de traer, pero no se trata qué es lo mejor que lo otro, sino que lo que tengo es lo que hay y lo tengo que aceptar”, dijo.

Comentó que su familia y amigos son su gran soporte, gracias a esas personas que la rodean es de donde puede sacar las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos de la vida.

“Yo vengo de una familia que es muy amorosa y que confía en mí incluso en los momentos en los que yo no confío, mi gente, mi tribu, mi manada me sostiene mucho, hay veces que yo voy descubriendo cosas de mí que para ellos son obvias porque las ven desde afuera.

“Acercarnos a quienes nos apoyan, confían en nosotros, nos valida, está chido y ser nosotras mismas nuestra propia compañía, lo que más trabajo de mí para mí es eso, ayudarme a confiar porque a veces yo también puedo ser mi propia enemiga”, sostuvo.

Michelle Rodríguez se presentó este domingo en la obra Mentiras, El Musical, en el Teatro Aldama, nuevamente haciendo el personaje de Dulce, una mujer embarazada.

Rodríguez compartió que aún está indecisa con la idea de ser madre, en ocasiones le genera ilusión, sin embargo se contrapone con ese temor a estar embarazada.

“Creo que antes de ser mamá deberíamos de cuestionarnos mucho, qué voy a hacer con este bebé, quién va a ser este bebé, qué le puedo dar yo a este bebé y eso es algo que yo me cuestiono mucho, hay días que sí quiero ya tenerlo y que ande corriendo por todos lados, pero hay días que digo, esta vida loca que llevo, pobre”, finalizó.