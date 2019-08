Miley Cyrus se despide de Liam Hemsworth con canción

Conforme pasan los días del anuncio del divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, se revelan más datos que hacen dudar sobre la responsabilidad de la cantante en dicha separación.

Hace algunas horas se publicó la canción Slide Away de Cyrus, donde se destacan los posibles motivos de la ruptura de la pareja. En la melodía, Miley habla de la relación que comenzó cuando ella tenía 17 y lo importante que es saber soltar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 7 de May de 2019 a las 2:56 PDT

Cual pareja de adolescentes, esta canción parece que fue dedicada al actor y hace pensar que está vez no se alejan temporalmente ; la letra dice “ahora estamos perdidos, así que es hora de que lo dejemos ir”.

La canción se encuentra en tendencia a nivel internacional y aún muchos fans no pueden creer el quiebre de la relación más “goals” del espectáculo.

Tras el estreno, se han revelado detalles donde se afirma que Liam es el culpable en esto por su excesiva vida fiestera, sumado a este rumor la portada de Slide away es una imagen con píldoras y botellas de alcohol.

Ver esta publicación en Instagram L❤️VE YOU Valentine @liamhemsworth Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 14 de Feb de 2019 a las 12:55 PST

Además, Hemsworth únicamente decidió expresar un mensaje en su cuenta de Instagram afirmando que no dará entrevistas a medios de comunicación:

"Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor".

Ver esta publicación en Instagram Hi all Just a quick note to say that Miley and I have recently separated and I wish her nothing but health and happiness going forward. This is a private matter and I have not made, nor will I be making, any comments to any journalists or media outlets. Any reported quotes attributed to me are false. Peace and Love. Una publicación compartida por Liam Hemsworth (@liamhemsworth) el 12 de Ago de 2019 a las 8:41 PDT

