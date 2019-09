Muere el músico Eddie Money a los 70 años

El cantante Eddie Money, cuyas exitosas canciones incluyen "Two Tickets to Paradise" y "Baby Hold On", murió el viernes a los 70 años, reportó Variety, citando un comunicado de la familia.

"La familia de Money lamenta anunciar que Eddie falleció pacíficamente temprano esta mañana", agregó el comunicado publicado en Variety.

Eddie Money, the prolific singer and songwriter whose songs “Baby Hold On,” “Two Tickets to Paradise,” and “Take Me Home Tonight” soundtracked popular music in the 1980s, has died after being diagnosed with stage 4 esophageal cancer https://t.co/rhYcOr8zEK pic.twitter.com/2hsER2yP6V — Variety (@Variety) September 13, 2019

Money anunció en agosto que tenía cáncer de esófago en un episodio de su reality show "Real Money". Ese programa se emitió el jueves por la noche en AXS TV.

"Pensé que solo iba a hacerme un chequeo y me dijeron que tenía cáncer", dijo el cantante en el programa.