Muere productor de los Simpsons, J. Michael Mendel

El productor de Los Simpsons y Rick and Morty, J. Michael Mendel, murió el pasado 22 de septiembre en Los Ángeles, California.

Su esposa Juel Bestrop confirmó que el deceso ocurrió la noche del domingo, además de que se debió a causas naturales.

El productor de animación estadounidense murió en su casa de Los Ángeles.

A lo largo de su exitosa carrera, Michael Mendel trabajó en The Tracey Ulman Show, The Simpsons, The PJs, The Oblongs, Drawn Together, Sit Down, Shut Up, y Napoleon Dynamite.

De sus cuatro premios Emmy, tres los obtuvo en The Simpsons por los episodios La boda de Lisa, La fobia de Homero y Basura de titanes.

Tras darse a conocer la muerte del productor, su amigo y cocreador de Rick and Morty, Justin Roiland, escribió en Twitter: “Mi amigo, compañero y productor Mike Mendel ha muerto. Estoy devastado”.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed. — Justin Roiland (@JustinRoiland) September 23, 2019

Por su parte, Adult Swim, sección para adultos de Cartoon Network, lamentó el deceso de Mendel, a quien consideró “el corazón de la familia de producción de Rick and Morty”.