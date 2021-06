Muere Robert Hogan, actor de las series The Wire y M*A*S*H

El actor estadounidense Robert Hogan, que apareció en más de 150 títulos de cine, teatro y sobre todo televisión durante seis décadas de carrera, entre ellos las series televisivas "M*A*S*H" y "The Wire", ha fallecido a los 87 años.



Según ha informado la familia del veterano actor a The New York Times, el actor nacido en Jamaica (Queens) murió por complicaciones de una neumonía en su casa de Maine el 27 de mayo.



Series señeras como "Se ha escrito un crimen", "Bonanza", o "Peyton Place" contaron con la presencia de Hogan, que fue homenajeado en la película de Quentin Tarantino "Érase una vez en Hollywood" cuando Leonardo DiCaprio alaba su trabajo en "Ley y Orden".

En "The Wire", Hogan interpretaba a un constructor de buques, mientras que en la mítica "M*A*S*H" hacía el papel de un conductor de helicópteros.



En Broadway interpretó obras de Shakespeare o Chekhov. El actor sobrevive a su mujer, la novelista Mary Hogan, de 38 años, a tres hijos de su anterior matrimonio y a dos nietos.