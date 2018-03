Nacho asume el riesgo de seguir su carrera como solista

Después de 10 años de formar parte de uno de los dúos más exitosos en el género del urbano, el venezolano Nacho inicia una nueva faceta en solitario, con la que asegura ha tomado nuevos riesgos sin perder, ni dejar de lado su esencia musical.



Mi Niña Bonita fue el tema con el que los venezolanos Chino y Nacho adquirieron el reconocimiento internacional que les proporcionó un lugar dentro del género del urbano y de la industria musical. Ahora el intérprete presenta su segundo sencillo titulado No te vas, con el que defiende el talento venezolano en un género liderado por exponentes de otras nacionalidades.

El cantautor aseguró que el camino ha sido difícil “pero no imposible”; sin embargo, explicó que como venezolano “es un poquito más complicado aspirar a tener una carrera internacional por todas las dificultades políticas, sociales y culturales en el país. Es difícil porque hay muchas limitaciones de presupuesto”.

FOTO: ADRIÁN VÁZQUEZ

Añadió que este factor es uno de los principales motivos por los que no se ven tantos exponentes de su país en premiaciones internacionales como en el gremio. Sin embargo, asegura que así como los puertorriqueños dieron paso a que el sonido colombiano se hiciera de un lugar, espera que los exponentes de su país tengan su momento de aportar su toque de autenticidad dentro del género musical que domina en la actualidad.



En una época en la que los ritmos urbanos lideran la radio y las plataformas digitales a nivel mundial, las críticas hacia los exponentes del género se han hecho presentes. Para Nacho este tipo de comentarios no afectan su forma de trabajar, pues a su parecer las personas son libres de expresar su opinión.

“La gente no tiene que estar susceptible ante las críticas, cada uno tiene derecho a pensar y a opinar lo que quieran, al final el público es el que decide qué es lo que quiere escuchar y lo que no. No hay medios que estén imponiendo música o contenido en una época en la que todo el mundo tiene redes sociales, los jóvenes están decidiendo qué es lo que quieren escuchar”, comentó.

¿QUIÉN ES NACHO?

Formó parte del dúo Chino y Nacho por más de una década

Báilame fue su primer sencillo como solista, del cual realizó un remix junto a Yandel y Bad Bunny

En 2017 se hizo acreedor del Grammy Latino por el álbum Babies

Prepara una colaboración con Paulina Rubio

Forma parte del jurado de Pequeños gigantes