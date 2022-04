"Nos vemos en los tribunales": Sasha Sokol manda mensaje a Luis de Llano

Sasha Sokol dio a conocer que ha tomadola decisión de llevar su caso de abuso contra Luis de Llano a los tribunales.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante mandó un mensaje al productor Luis de Llano.

“Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, escribió Sasha Sokol en un nuevo comunicado acerca de su relación con el productor Luis de Llano Macedo que inició cuando ella tenpia 14 años y él 39.

“Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad”, inicia la cantante en un mensaje junto a una fotografía de ambos hace más de 30 años

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.



Nos vemos en los tribunales. pic.twitter.com/ryrLFa2TNw — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022





Nota en desarrollo...