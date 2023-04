Palomita azul en Twitter: qué famosos sí han pagado para conservar su marca de verificación

Twitter retiró este jueves las marcas de verificación a las cuentas que no están abonadas a Twitter Blue, una suscripción que cuesta 8 dólares al mes.

La mayoría de los usuarios dijeron que no pagarían la suscripción para su verificación, sin embargo, hoy te traemos a algunos famosos que sí han pagado por la palomita azul.

Famosos que pagan por conservar la palomita azul

Rihanna

La popular diva de Barbados es una de las celebridades a las que no le importa pagar sus 8 dólares para seguir conservando su palomita azul que la identifica como figura pública.

Foto: Twitter @rihanna

Khloé Kardashian

Muchos hubieran pensado que en primera instancia sería su hermana Kim Kardashian, la que conservaría su marca de verificación, pero la realidad es que de las populares hermanas, Khloé es la única que la conserva.

Foto: Twitter @khloekardashian

Kris Jenner

La matriarca de las Kardashians es otra de las celebridades que han decidido pagar por mantener su cuenta verificada como figura pública.

Foto: Twitter @KrisJenner

Taylor Swift

Taylor Swift es otra de las artistas que conserva su palomita azul gracias al pago de la suscripción de Twitter Blue para su cuenta con sus más de 92 millones de seguidores.

Foto: Twitter @taylorswift13

Guillermo del Toro

Los mexicanos no podían quedarse atrás y ha sido Guillermo del Toro el que también ha optado por pagar su suscripción y mantener su palomita azul.

Foto: Twitter @RealGDT

Los Obama

Michelle y Barack Obama, una de las parejas más poderosos a nivel mundial tras su legado frente a la Casa Blanca, de igual forma cuenta con su marca de verificación.

Foto: Twitter @BarackObama

Recordemos que el expresidente y exprimera dama llegaron a la presidencia de Estados Unidos en 2009, estando al frente durante 8 años hasta el 2017.

Foto: Twitter @MichelleObama

Elon Musk paga Twitter Blue a estos famosos

Elon Musk, dueño de Twitter, reveló que tras haber retirado la etiqueta de verificación, ahora está pagando Twitter Blue a algunos famosos.



"Solo Shatner, LeBron y King", respondió Musk a un mensaje en la red social sobre la confesión del empresario de que paga personalmente la suscripción de las cuentas de estas tres personalidades: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Tanto James como King habían anunciado anteriormente que no pagarían el servicio de suscripción, incluso el famoso escritor publicó un tuit en el que aseguró que no sabía por qué le seguía apareciendo la palomita azul, ya que él no se había suscrito a Twitter Blue.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Cabe destacar, que sólo el 0.2 % de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue, lo cual es no produce la cantidad de ingresos suficientes como para compensar el dinero que la empresa perdió cuando diversas compañías dejaron de insertar publicidad en con la llegada del director ejecutivo de Tesla.

