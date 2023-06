Polo Morín debuta en teatro con Toc Toc

Angélica Vale, cantante, imitadora y actriz dio la patadita de la buena suerte y amadrinó el debut de Polo Morín en el teatro con la puesta Toc Toc de Laurent Baffie, frente a un público que ocupó todas las butacas, en la primera representación de dos en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

“Cuando recibí el mensaje de Polo que decía: tú dijiste que hiciera teatro y ahora que estoy haciendo teatro quiero que seas mi madrina, no sabes cómo me emocioné y claro qué estoy aquí

Te puede interesar: Es chofer de taxi y cantante a la vez: la vida de Lupita Infante

“Te doy la patadita de la buena suerte y sé que vas a triunfar, sé que de aquí vendrán más éxitos, no nada más eres excelente actor, sino un ser humano maravilloso, ojalá todos te pudieran conocer como yo te conozco, te amo Polito, muchas gracias por invitarme”, expresó Vale, quien venía de ensayar sus escenas en la obra musical Vaselina Timbiriche, que se estrenará el 13 de julio próximo.

“Estoy muy feliz de tenerte aquí. Te veía en la televisión desde chiquito. Ahí están mis papás, no me dejan mentir que te veía en las telenovelas. Luego trabajamos juntos y me diste este consejo y ya lo estoy cumpliendo, tenías que ser mi madrina en mi debut”.

Angélica Vale, ponderó que lo mejor que le pudo haber pasado a Polo Morín, tener como productor ejecutivo de Toc Toc a Morris Gilbert y ser dirigido en escena por Rafa Maza, cuyo montaje escénico está a punto de celebrar las 2000 funciones.

“Con Morris he trabajado muchos años de mi vida, así que sé que estás en las mejores manos”, reiteró la Vale.

“El Teatro es mi pasión, mi primer amor, amo hacer teatro, amo estar en un teatro es algo muy fuerte para mí”, comentó.

Cultura Cuestionan roles de género desde el ballet: Men in tutus llega al Teatro Esperanza Iris

SUPERA DEPRESIÓN CON AYUDA DE SU FAMILIA

Antes de dar la primera representación de Toc Toc, Polo Morín tuvo un encuentro con los medios donde reconoció que luego de haber salido de una relación amorosa tóxica, “toqué fondo caí en depresión y tuve que tomarme de las manos con mis padres, quienes me ayudaron, me llegaron al médico, me recetó medicina y ahora estoy aquí, cumpliendo nuevos proyectos, tengo a mi novio y siempre debemos de tener muchas manos para que si unas se te cierran, están otras para tomarnos y sacarnos de los baches de la vida”.

Polo aceptó que trae un desencuentro con Alfredo Adame: “yo no reconozco que sea de la comunidad LGBT+ y sin embargo, acude a nuestros encuentros. Sé que él cobra y yo prefiero que ese dinero que a él se le da, se destine a otras cosas más importantes de la comunidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Después de que escuché esto va a seguir hablando mal de mí, pero yo no daré réplica. Allá él y sus acciones”.

En Toc Toc, la obra que aborda los trastornos obsesivos compulsivos participan además de Polo Morín, Omar Medina, Alex Quiroz, Ceci Arias, Alicia Paola, Dalexa Meneses y como la asistente del doctor Dari Romo, en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.