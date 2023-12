El tierno mensaje de Poncho Herrera tras la despedida de RBD en su último show

RBD finalmente concluyó anoche su "Soy Rebelde Tour" con un lleno total en el Estadio Azteca, donde más de 100 mil fans corearon a todo pulmón cada uno de sus éxitos.

La banda se despidió de su público en el último concierto de su gira, que ha sido una de las más exitosas durante este 2023 pese a que no estuvieron todos sus integrantes pues cabe recordar que Alfonso Herrera no fue parte de este reencuentro, sin embargo, el actor les mandó un tierno mensaje.

A través de la plataforma 'X', el artista compartió una imagen de sus compañeros abrazados arriba del escenario y escribió un breve, pero emotivo post, donde manifestó su felicidad por haber visto a al grupo llevar alegría a tanta gente y celebró el cierre de su tour.

🫶🏽

Que felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas.

¡Enhorabuena por el cierre de la gira! pic.twitter.com/s4JggZdhPO — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 22, 2023

Es así como Poncho les demostró su cariño pese a no haber compartido esta etapa con ellos pues desde un principio Herrera aseguró que no participaría en la gira pues el ahora estaba completamente dedicado a sus proyectos de actuación.

RBD se despide en el Azteca

Éxitos como "No pares", "Celestial", "Este corazón", "Ser o parecer", "Futuro ex novio" y "Empezar desde cero", conquistaron al Azteca, pero sin duda "Sálvame" fue el momento cumbre del concierto, donde las lágrimas de Anahí no se hicieron esperar.

La agrupación se despidió de su público tras 54 conciertos, que los llevaron por Estados Unidos, Colombia, Brasil y algunas ciudades de la República Mexicana, donde el tema de "Rebelde" puso fin a su concierto.

"Hoy se cierra un ciclo, y es difícil decir adiós. No sabemos qué pueda pase, pero hoy cerramos el tour, y quiero agradecerles a ustedes por no olvidarnos y no parar de soñar", expresó Dulce, quien sostuvo un cartel que decía 'Hasta siempre'.

Es así que esta despedida trae consigo el final de uno de los reencuentros musicales más grandes de Latinoamérica.