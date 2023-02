Premios Grammy 2023: Beyonce busca hacer historia como la máxima ganadora

Este domingo 5 de febrero los Premios Grammy regresan a Los Ángeles, California, con su entrega número 65,luego de dos ediciones atípicas provocadas por la pandemia. Beyoncé se alza como la mayor estrella de este año, con un total de nueve categorías, convirtiéndose así en la mujer más nominada de la historia.

A la intérprete de Lemonade se le suman dentro de la lista de mayores candidaturas el cantante Kendrick Lamar con ocho, Adele y Brandi Carlile con siete, y Harry Styles, Mary J. Blige, y DJ Khaled, Future con seis cada uno.

Virales TikTok, vivero de artistas nuevos para los Grammy

De resultar ganadora en más de cuatro categorías, se convertiría en la artista con mayor número de premios Grammy en la historia de la música, desbancando a Quincy Jones, quien sumó 28 a lo largo de su carrera.

La ceremonia será conducida por el comediante Trevor Noah (quien ya la ha encabezado los dos años anteriores), y entre los presentadores destacan la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, la actriz Viola Davis, Olivia Rodrigo, Cardi B y Shania Twain.

En esta ocasión las presentaciones musicales corren a cargo de Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith, Harry Styles y Bad Bunny. Con su disco Un verano sin ti” (lanzado en mayo de 2022), éste último se convirtió en el primer artista hispano en aspirar a un premio como Álbum del Año.

Por su parte, Anitta es la primera brasileña en estar nominada en las principales categorías (compite como Mejor Nuevo Artista) desde 1965, cuando su compatriota Astrud Gilberto fue nominada por su éxito La chica de Ipanema.

Los nominados en las principales categorías son:

Álbum del año: Voyage de ABBA, 30 de Adele, Un verano sin ti de Bad Bunny, Renaissance de Beyonce, Good Morning Gorgeous (Deluxe) de Mary J. Blige, In These Silent Days de Brandi Carlile, Music of the Spheres de Coldplay, Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar, Special de Lizzo y Harry’s House de Harry Styles.

Grabación del año: Don’t Shut Me Down, ABBA, Easy on Me, Adele, Break My Soul, Beyonce, Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige, You and Me on the Rock, Brandi Carlile featuring Lucius, Woman, Doja Cat, Bad Habit, Steve Lacy, The Heart Part 5, Kendrick Lamar, About Damn Time, Lizzo, y As It Was, Harry Styles.

Canción del año (autoría): Abcdefu, Sara Davis, Gayle y Dave Pittenger; About Damn Time, Lizzo, Eric Frederic, Blake Slatkin y Theron Makiel Thomas; All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film), Liz Rose & Taylor Swift; As It Was, Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles; Bad Habit, Matthew Castellanos, Brittany Foushee, Diana Gordon, John Carroll Kirby y Steve Lacy; Break My Soul, Beyonce, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart; Easy On Me, Adele Adkins y Greg Kurstin; God Did, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts y Nicholas Warwar; The Heart Part 5, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer; Just Like That, Bonnie Raitt.

Mejor nuevo artista: Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Maneskin, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

Mejor álbum de rock: Dropout Boogie, The Black Keys; The Boy Named If, Elvis Costello & The Imposters; Crawler, Idles; Mainstream Sellout, Machine Gun Kelly; Patient Number 9, Ozzy Osbourne; y Lucifer on the Sofa, Spoon.

Mejor álbum de pop vocal: Voyage, ABBA, 30, Adele, Music of the Spheres, Coldplay, Special, Lizzo, Harry’s House, Harry Styles.

Mejor álbum de música pop latina: Aguilera, Christina Aguilera, Pasieros, Rubén Blades & Boca Livre, De adentro pa afuera, Camilo, Viajante, Fonseca, Dharma+, Sebastián Yatra.

Mejor álbum de música urbana: Trap cake, VOL. 2, Raw Alejandro, Un verano sin ti, Bad Bunny, Legendaddy, Daddy Yankee, La 167, Farruko, The Love & Sex Tape, Maluma.

Mejor álbum de rock latino o alternativo: El alimento, Cimafunk, Tinta y tiempo, Jorge Drexler, 1940 Carmen, Mon Laferte, Alegoría, Gaby Moreno, Los años salvajes, Fito Páez, Motomami, Rosalía.

Mejor álbum de rap: God Did, DJ Khaled, I Never Liked You, Future, Come Home The Kids Miss Yo, Jack Harlow, Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar, It’s Almost Dry, Pusha T.

Mejor video musical: Easy on Me, Adele, Yet to Come, BTS, Woman, Doja Cat, The Heart Part 5, Kendrick Lamar, As It Was, Harry Styles, All Too Well (The Short Film), Taylor Swift.

Mejor película musical: Adele One Night Only, Adele, Our World, Justin Bieber, Billie Eilish Live At The O2, Billie Eilish, Motomami (Rosalía Tiktok Live Performance), Rosalía, Jazz Fest: A New Orleans Story, artistas varios, A Band A Brotherhood A Barn, Neil Young & Crazy Horse.

Mejor álbum de música global: Shuruaat, Berklee Indian Ensemble, Love, Damini, Burna Boy, Queen Of Sheba, Angelique Kidjo & Ibrahim Maalouf, Between Us... (Live), Anoushka Shankar, Metropole Orkest & Jules Buckley Featuring Manu Delago, Sakura, Masa Takumi.